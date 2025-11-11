KICK, la plataforma de livestreaming número uno en Latinoamérica, ha establecido una alianza estratégica con Telefe para llevar MasterChef Celebrity Argentina a un público nativo digital.

A través de esta colaboración, los creadores de contenido más importantes de KICK en Argentina están co-transmitiendo el programa fusionando la televisión tradicional con la interactividad del livestreaming.

Manuel “Mernuel” Merlo, Mathias “c0ker” Vasile, Gerónimo “momoladinastia” Benavides, Roberto “robergalati” Galati y Teo “TeoDM” Ivan Mendonca están convirtiendo cada uno de sus canales de KICK en la herramienta que captura lo que piensan las audiencias en tiempo real.

“Esta alianza estratégica en Argentina con MasterChef Celebrity marca un gran hito para KICK y sus creadores de contenido. Las co-transmisiones son un momento clave para que las comunidades se conecten y generen conversación, pero también demuestran el poder de la convergencia entre el entretenimiento televisivo tradicional y el streaming interactivo. Estamos redefiniendo cómo se consume el contenido en vivo y ampliando el alcance de nuestros streamers a audiencias masivas”, aseguró Ryan Webb, gerente de operaciones de KICK .

La conversación generada por los viewers de KICK, a través de los chats de los creadores de contenido, demuestra un impacto significativo. Tomando como referencia el primer episodio de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina, la plataforma de análisis StreamCharts midió la actividad en los canales de los cinco streamers de KICK.

Los resultados revelaron picos de hasta 8300 usuarios únicos interactuando y la generación de más de 89.000 mensajes en el chat, lo cual subraya el alto engagement y el gran interés por las celebridades del reality.

Cabe destacar, además, que entre los participantes más mencionados se encontraba el influencer Ian Lucas con más de 2100 mensajes, una ventaja del 177% sobre su competidora directa, la actriz y comediante Momi Giardina.

Aparte de los participantes, los usuarios en el chat mostraron un gran interés por la host del show Wanda Nara, quien se ranqueó cuarta en el total de menciones en el chat y los jueces del programa, ocupando el top 10.