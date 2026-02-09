Febrero suele asociarse al mes del amor por el Día de San Valentín y, con él, al modo en que las personas interpretan los idiomas. Un estudio realizado por Preply analizó cómo suenan distintas lenguas para hablantes de seis países y qué emociones despiertan. La encuesta alcanzó a 3608 personas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Japón. El objetivo fue identificar qué rasgos atribuyen a diez idiomas de uso global y cómo esas percepciones influyen en su relación con el aprendizaje. El francés fue el idioma que más se vinculó con el romanticismo. El 54 % de los participantes lo eligió como la lengua “más romántica” del conjunto evaluado. Entre los motivos mencionados aparecen su pronunciación suave y las referencias culturales asociadas a Francia, la literatura clásica y la idea extendida de París como destino romántico. El estudio ubicó al francés también como la lengua percibida como más elegante, rasgo que refuerza su predominio en esta categoría. El italiano quedó cerca del francés en preferencias. Los encuestados mencionaron su musicalidad, la abundancia de vocales y un ritmo considerado expresivo. Estas características fueron señaladas como factores que generan sensación de cercanía y emoción. Los participantes indicaron que el italiano transmite intensidad y calidez. Este comportamiento fonético influyó en su ubicación en el ranking general. El español se ubicó en el tercer puesto, con el 22 % de las respuestas. Aunque recibió una proporción menor que el francés y el italiano, el estudio lo asocia a la calidez en la comunicación. Su sonoridad fue identificada como melódica y estable. Según la encuesta, el español genera sensación de calma. La musicalidad y la composición silábica fueron señaladas como elementos que acompañan esa percepción. La investigación menciona que el contacto cotidiano con el español en distintos países también contribuye a su valoración como lengua accesible y expresiva. El estudio señaló que algunas lenguas se identifican con sensaciones opuestas al romanticismo. Entre ellas se encuentran el árabe, el alemán, el japonés y el chino mandarín. Estos idiomas fueron percibidos como más estructurados o difíciles. Las razones mencionadas por los encuestados incluyen diferencias fonéticas, sistemas de escritura menos conocidos y estructuras gramaticales que contrastan con las lenguas europeas más difundidas. En el caso del chino mandarín, la encuesta destacó su sistema tonal. La variación del tono modifica el significado de las palabras, lo que se percibe como una complejidad adicional. La escritura basada en caracteres también tuvo un peso significativo en esa impresión. El japonés apareció asociado a su sistema de escritura. La combinación de tres alfabetos —hiragana, katakana y kanji— fue identificada como un factor que incrementa la dificultad percibida por quienes no tienen contacto previo. Estas percepciones no están vinculadas con la calidad o valor cultural del idioma, sino con la distancia estructural respecto de las lenguas familiares para los participantes. El análisis incluyó también la percepción de utilidad de cada idioma. El inglés fue elegido como el más práctico, con el 41 % de las respuestas. Los encuestados lo señalaron como la herramienta más efectiva para comunicarse globalmente. La presencia del inglés como segunda lengua enseñada en numerosos países y su uso extendido en sectores como tecnología, negocios y turismo influyeron en esta calificación. El estudio mencionó que la disponibilidad de contenidos educativos y culturales en inglés contribuye a su percepción como idioma de referencia para interacción internacional. La valoración de utilidad fue independiente de las percepciones vinculadas al romanticismo. El inglés se ubicó en una categoría distinta centrada en su función como lengua global. La investigación incluyó también preguntas sobre experiencia personal y frecuencia de uso, variables que reforzaron su liderazgo en este aspecto. El estudio indicó que las percepciones recogidas no están asociadas a la dificultad real de aprender una lengua. Están vinculadas a elementos emocionales, a la sonoridad y a referencias culturales acumuladas. Los ritmos suaves y las vocales prolongadas fueron asociados con cercanía y calidez. En cambio, las consonantes más marcadas o estructuras fonéticas complejas generaron percepciones de formalidad o distancia. Más de la mitad de los encuestados afirmó que modifica algunos rasgos de su personalidad según el idioma que está utilizando. Esto refleja que las lenguas influyen en la manera en que las personas se expresan en distintos contextos. Para Preply, estas diferencias se explican a partir de una combinación de factores culturales, auditivos y personales presentes en la experiencia de cada hablante.