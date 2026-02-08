El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar y, aunque suele usarse para limpiar superficies o desinfectar, existe un método poco conocido que se volvió tendencia: rociar vinagre sobre las sábanas de la cama. Este truco, sencillo y económico, ganó popularidad por su efectividad para eliminar arrugas sin plancha y mantener la ropa de cama más limpia y con mejor aroma. Las sábanas están expuestas al sudor, el polvo, la fricción y el uso diario, lo que puede deteriorarlas rápidamente si no se cuidan correctamente. En este contexto, el vinagre aparece como un aliado clave para mantenerlas frescas, suaves y sin arrugas. Uno de los principales motivos para usar vinagre directamente sobre la ropa de cama es su capacidad de eliminar arrugas sin necesidad de planchar. Aunque no reemplaza una plancha en casos extremos, funciona como un suavizante natural que relaja las fibras de la tela y permite que recuperen su forma original en cuestión de minutos. Además, el vinagre ayuda a neutralizar olores acumulados en los tejidos. Este ingrediente captura olores persistentes y los elimina, dejando una sensación de frescura ideal para habitaciones poco ventiladas o para quienes desean mejorar el aroma del dormitorio sin usar productos químicos. También cumple una función desinfectante, ya que contribuye a mantener la superficie textil más higiénica. Esto es especialmente útil en sábanas que se cambian con menor frecuencia o en hogares con mascotas. Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda preparar un perfumador de textiles casero. Tan solo se necesita reunir estos ingredientes: