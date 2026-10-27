La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar el hogar por su resistencia y sus hojas alargadas. Lo que muchos amantes de las plantas desconocen es que puede multiplicarse en casa con métodos sencillos.

El experto en plantas Álvaro Pedrera compartió a través de su cuenta de Instagram tres metodos sencillos para favorecer su propagación. Entre ellos, hay uno que llama la atención: cortar una de sus hojas en forma de V.

Para qué sirve cortar una hoja de la lengua de suegra en forma de V

Cortar una hoja de la lengua de suegra en forma de V es una técnica que se utiliza para propagar la planta y obtener nuevos ejemplares. Según explicó Álvaro Pedrera, este tipo de corte permite aumentar la superficie de contacto con el agua y facilitar el proceso de enraizamiento.

Para ponerlo en práctica, hay que colocar el extremo cortado de la hoja en un recipiente con agua y esperar a que desarrolle raíces. Durante el proceso, se recomienda cambiar el agua una vez por semana y tener paciencia, ya que pueden pasar varios meses hasta que aparezcan las primeras raíces.

Cortar una hoja en forma de V y colocarla en agua sirve para reproducir a la lengua de suegra. Gemini IA.

Cómo propagar la lengua de suegra en casa: tres métodos sencillos

Según explicó Álvaro Pedrera, existen tres formas de multiplicar la lengua de suegra y obtener nuevas plantas sin necesidad de comprar ejemplares.

1. Separar los hijos de la planta madre

El primer método consiste en separar cuidadosamente los hijos que crecen alrededor de la planta principal. Una vez que se desprenden, se pueden colocar en recipientes con agua para favorecer su desarrollo y obtener nuevos ejemplares.

2. Cortar las hojas y plantarlas en fibra de coco

Otra alternativa es cortar una hoja en segmentos de aproximadamente tres dedos y colocarlos en fibra de coco, un sustrato que el especialista recomienda para este método.

Antes de regar, es importante esperar un día para que los cortes cicatricen y se sequen. Este paso ayuda a reducir el riesgo de que los fragmentos se pudran por el exceso de humedad.

3. Cortar una hoja en forma de V y colocarla en agua

La técnica consiste en darle a la hoja un corte en forma de V para que tenga una mayor superficie de contacto con el agua y pueda desarrollar raíces. Según explicó Pedrera, es importante renovar el agua cada siete días y esperar con paciencia, ya que la aparición de las raíces puede demorar varios meses.