Romero y lavanda para mejorar la salud del cabello.

Un nuevo estudio sobre los efectos del aceite de romero y ricino sobre la caída del cabello liderado por el científico Alex Mathenge en colaboración con Departamento de Preclínica y Farmacognosia de la Universidad de Kabarak en la ciudad de Nakuru, Kenia reveló importantes avances en la salud capilar.

El estudio piloto exploratorio experimental in vivo o preclínico realizado en animales que fueron sometidos a prueba durante 28 días, estudiando 5 grupos de animales, mostró resultados positivos en el crecimiento del pelo al usar un tratamiento que combina aceite de romero, ricino.

Remedios caseros contra la caída del pelo probados por la ciencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta forma, la publicación científica que fue publicada por la revista BioMed Research International en el 2026, llegó a la conclusión que “La combinación de aceites de R. officinalis y R. communis podría promover el crecimiento del cabello en un modelo murino”, y agregó como advertencia, “Estos hallazgos provienen de un modelo murino y no pueden extrapolarse directamente al uso en humanos”.

Grupos de estudio

Grupo: Solo aceite de romero (R. officinalis). Grupo: Solo aceite de ricino (R. communis). Grupo: Combinación de aceite de romero + aceite de ricino (mezcla 1:1). Grupo (Control positivo): Solo minoxidil al 2%. Grupo (Control negativo): Sin tratamiento.

El aceite de ricino usado solo superó en resultados el uso solo del aceite de romero

Entre los resultados que destaca la publicación científica se encuentra el uso experimental por separado y conjunto de ambos aceites.

En el caos del aceite de romero, el resultado dio un rendimiento del 2.3%

El uso del aceite de ricino solo dio un rendimiento del 27%

En cambio, el grupo de animales experimentales tratado con la combinación de aceite de romero y rinico arrojó al transcurso de 14 días, “un aumento progresivo y pronunciado del crecimiento del cabello”, entre los beneficios se destacaron:

Mayor densidad capilar

Mejor regeneración capilar

La investigación científica destacó los resultados de la combinación del romero con ricino y sugirió “un posible efecto aditivo o sinérgico en las condiciones de este estudio”.

Qué componentes encontró el estudio en el romero y ricino en la mejora de la salud capilar

Los científicos pusieron a prueba dos aceites de uso casero en tratamientos naturales para combatir la caída del pelo y mejorar la salud capilar y hallar componentes claves en ambas sustancias.

Aceite de romero o R. officinalis : Ayuda mediante mecanismos antioxidantes y potencialmente antiandrogénicos.

Aceite de ricino o R. communis : Beneficia por su alto contenido de ácido ricinoleico y ácidos grasos con propiedades emolientes y acondicionadoras.

Mejora de la salud del pelo con aceite de romero, lavanda y aceite de romero y ricino. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cabe resaltar que el estudio menciona el minoxidil al 2% únicamente como parte del tratamiento farmacológico de control positivo en uno de los grupos de animales de estudio para la salud capilar, pero no indica sus sustancias o componentes internos.

Este avance científico de estudio in vivo que se llevó a cabo con animales sugiere una alternativa de origen natural para estimular la salud capilar y abre el debate hacia futuras investigaciones para condiciones como la alopecia androgenética. Sin embargo, al ser un ensayo preliminar de crecimiento capilar, sus resultados no son aplicables directamente a humanos, como lo deja claro el estudio, ni ofrecen mecanismos para tratar trastornos autoinmunes como la alopecia areata.

“Los resultados proporcionan evidencia experimental inicial que respalda el potencial de esta combinación de origen vegetal para futuras investigaciones en el campo del crecimiento del cabello”, remarcó la fuente.