Dos mujeres y un hombre frente a una lápida.

Cuando una persona fallece y deja propiedades, dinero u otros bienes, sus herederos deben atravesar un proceso sucesorio para determinar cómo se distribuirá el patrimonio.

Sin embargo, no siempre existe consenso sobre quién debe recibir cada bien o cómo se dividirá la herencia. Ante estas situaciones, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la partición puede quedar en manos de un juez, quien deberá intervenir para resolver el conflicto y determinar cómo se repartirán los bienes.

Qué pasa cuando los herederos no se ponen de acuerdo para repartir la herencia

La partición es el acto jurídico mediante el cual se dividen los bienes que integran una herencia entre quienes tienen derecho a recibirlos. En principio, los herederos pueden acordar voluntariamente cómo distribuir el patrimonio, siempre que exista consenso entre ellos.

Un hombre y una mujer en un velorio.

Sin embargo, hay situaciones en las que la división debe realizarse judicialmente . Esto ocurre cuando existen herederos incapaces o ausentes y también cuando los integrantes de la sucesión no consiguen llegar a un acuerdo sobre el reparto.

En esos casos, el juez interviene para resolver las diferencias y avanzar con la distribución de los bienes, de acuerdo con los derechos hereditarios que le corresponden a cada persona.

Quiénes tienen derecho a recibir una herencia cuando no hay testamento

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, se aplica el régimen de sucesión intestada. En estos casos, la legislación reconoce como herederos legítimos a los siguientes familiares.

Los descendientes del fallecido, como hijos y nietos.

Los ascendientes, como padres y abuelos.

El cónyuge.

Los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

La distribución debe respetar el orden y los derechos hereditarios establecidos por la legislación vigente.

Qué porcentaje de la herencia se puede dejar por testamento

Una persona puede realizar un testamento para decidir cómo distribuir sus bienes después de su fallecimiento, pero no tiene libertad absoluta para disponer de todo su patrimonio.

Partición de la herencia mediante la participación de un juez.

Los descendientes, ascendientes y el cónyuge cuentan con una porción legítima que no puede ser eliminada mediante disposiciones testamentarias ni donaciones gratuitas realizadas en vida.

Los porcentajes protegidos por la ley son los siguientes.

Descendientes: dos tercios de la herencia.

Ascendientes: la mitad de la herencia.

Cónyuge: la mitad de la herencia.

La parte restante constituye la porción disponible, sobre la cual el testador puede decidir libremente.

Qué otros derechos tienen los herederos sobre los bienes

La normativa también contempla otras situaciones que pueden influir en el reparto del patrimonio. Por ejemplo, el cónyuge tiene derecho a continuar viviendo en el inmueble de propiedad del fallecido que constituyó el último hogar conyugal.

Además, cuando el causante realizó donaciones a alguno de sus descendientes o a su cónyuge durante su vida, corresponde computar el valor de esos bienes en la herencia mediante el mecanismo conocido como colación de donaciones.

Por último, la legislación permite que una persona distribuya sus bienes entre sus herederos mientras está viva, mediante donaciones o a través de un testamento. De esta manera, puede organizar anticipadamente el destino de su patrimonio, siempre respetando las porciones legítimas.