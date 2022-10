Coldplay en Argentina: un programa de reciclaje permite ver gratis y en vivo a la banda británica

Coldplay dio inicio a su gira latinoamericana bajo una premisa que revolucionó la industria de los recitales: "reducir, reinventar y restaurar". Más allá de la música, su Word Tour tiene como objetivo principal reducir la huella ambiental de este tipo de eventos masivos, que se vincula directamente con el desgaste energético y el consumo de plásticos de un solo uso.

Energías renovables, comida sin carne, merchandising plastic free y agua potable gratuita, son algunas de las medidas que llevó a cabo la banda británica para cumplir con su cometido.

En esta misma línea, la empresa organizadora del concierto, DF Entertainment, lanzó una propuesta para contribuir con la causa sustentable. Se trata de un programa de reciclado, donde los voluntarios inscritos se encargan de la gestión de los residuos para su posterior reciclado. Además de fomentar la concientización, un gran beneficio del programa es poder disfrutar del show de Coldplay de forma gratuita.

Coldplay en Argentina: de qué se trata el voluntariado de reciclaje

Juan Barberis y Bruno Freiler, voluntarios del programa.

De la mano de voluntarios, colaboradores de organizaciones no gubernamentales y universidades, la iniciativa de DF Entertainment pretende visibilizar, generar un cambio y principalmente conciencia acerca de la contaminación y la gestión adecuada de los residuos.

"El programa se creó en el Lollapalooza bajo el nombre Rock and Recycle; lo que hizo DF fue tomar esa iniciativa con otro nombre", señaló Agata Albares Weimer, en diálogo con El Cronista la encargada general de la gestión del programa.

Por concierto/evento DF Entertainment se asegura de contratar a Agata junto con otros empleados para llevar a cabo este tipo de iniciativas. "Este programa es exclusivo de DF, estamos obteniendo ayuda de ONGs, en este caso por ejemplo estamos trabajando con Listos Ya", acotó la joven de 27 años.

Los voluntarios que participan tienen la tarea de acopiar y separar los residuos reciclables (plástico, cartón y aluminio) que eventualmente pasarán a las manos de una empresa o cooperativa que lleve a cabo su reinserción en la cadena productiva. De esta forma se aplica un modelo de economía circular, que renueve el uso de los residuos.

"Entran una hora y media antes de que abran las puertas al público. Cuando dan puertas al público, ahí les decimos a los voluntarios que vayan a los cacheos de ingreso y a los puestos gastronómicos, donde se genera mucho reciclaje", explicó Weimer.

La experiencia de los voluntarios que recolectan residuos en el recital de Coldplay

Bruno Freiler (23 años), uno de los jóvenes que formó parte del programa, le contó a El Cronista que "los coordinadores de esta actividad se encargaban de proporcionar todos los materiales de higiene necesarios", así como "la bebida y la comida adecuada".

Sobre cómo ingresó al programa, Juan Barberis (23 años), otro joven que colaboró con la gestión de los residuos, relató: "El dato me lo pasaron en un grupo de la facultad y se me dio por anotarme, porque me había interesado poder reciclar y encima ver a Coldplay.

En esa línea, el joven detalló que cada postulante "tenía que dar su punto de vista de por qué era necesario reciclar, que tenía de bueno". "Después de eso me mandaron el mail de que había quedado", contó sobre ese momento.

Además de disfrutar del recital, hizo hincapié sobre la cantidad de residuos y basura que se genera en este tipo de eventos masivos, los cuales son altamente contaminantes para el medio ambiente. "Yo hasta que no hice esto, no era consciente de la cantidad de plástico que se consume en un recital. Es una locura. Mínimo una de cada dos/tres personas tiene una botella de plástico", remarcó.

Cómo es la inscripción al voluntariado de reciclaje

"La convocatoria la hacemos por medio de una lista, por una base de datos que tenemos hace años y es bastante reservada, porque la idea es que la gente que se anote al voluntariado sean personas que verdaderamente están interiorizadas con el reciclaje y que no sea por entrar gratis a un recital", afirmó la gestora del programa.

Semanas antes de cada concierto, los encargados del voluntariado envían un mail a sus contactos de la base de datos con un link que proporciona toda la información necesaria: fechas, requerimientos, etc. "Tienen que ser mayores de 18 años, se tienen que anotar en pareja, tienen que venir en pareja", agregó Albares Weimar. Lamentablemente, la inscripción ya cerró.

Un concierto ecológico: la importancia del reciclado

A pesar de que el recital de Coldplay no admite el ingreso de plásticos al predio, el voluntariado ya coleccionó una tonelada de este material para reciclar, según indicó Agata Albares Weimer. En este sentido, la encargada comentó: "El 80% del reciclaje es por el plástico que lleva el público para hidratarse, pero que no está permitido ingresar".

Sin embargo, el joven también observó a muchas personas que llevaban sus botellas de metal o de plástico reutilizable, para que estas fueran recargadas en los puestos de hidratación, como corresponde.

"Ahora soy mucho más consciente de la cantidad de plástico que se consume en estos conciertos. Yo ya sé que la próxima vez que vaya a un concierto voy a usar mi botella reutilizable, no voy a comprar botellas de plástico", concluyó Barberis.