Así fue el brutal escrache a Camila, en su salida de Gran Hermano 2022

En la gala de eliminación de Gran Hermano 2022, Camila fue la última participante que abandonó la competencia por decisión del público. Sin embargo, en su salida del programa, sufrió un escrache por parte de la tribuna y esto generó fuerte rechazo en las redes sociales.



Tras perder en un mano a mano con Romina, la joven de 19 años se fue de la casa con un 60, 26% de los votos negativos, por sobre el 39,74% de su contrincante. Si bien la amplia diferencia hizo dudar a los fanáticos, la escena se vio opacada por los gritos que provinieron del estudio.

Mientras Santiago del Moro anunciaba a la nueva eliminada de GH 2022, la producción no silenció los micrófonos de la tribuna y se escucharon los gritos de "Tomatelá" . "Mirá, me están gritando. ¿Escucharon que me están gritando?", llegó a peguntar Camila, notoriamente incomoda.

La polémica salida de Camila de Gran Hermano 2022





Luego de los constantes gritos del exterior, la última participante en ingresar al certamen se mostró muy angustiada y preocupada por lo que ocurría afuera. "Me estaban gritando, un miedo. Me van a cagar a palos", lanzó, entre una risa tensa.

Lo cierto es que a la salida del estudio recibió fuertes críticas y abucheos de quienes defendían a Julieta y Romina, en esta gala de eliminación.

"Pésima actitud de la tribuna. Ya perdió, está afuera y lo primero que se encuentra son esos ataques", publicó Emiliano, un cronista que sigue el programa desde el minuto uno.

¿Quién fue el primer salvado de Gran Hermano este domingo?

Marcos, Julieta, Camila y Romina debieron enfrentarse a la decisión del público. Es decir, todos los integrantes que quedaban en la casa, excepto Nacho, quien se consagró como el líder de la semana.

En la última gala de eliminación, Marcos fue el primer salvado con un 0,47% de votos negativos, el menor porcentaje en la historia del reality. Luego, le siguió Julieta con un 8,99%.