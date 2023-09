Antonela Roccuzo brilla en todos lados: cuál es el reconocimiento que recibió por parte de una distinguida marca de lujo

Antonela Roccuzzo es mucho más que la mujer del mejor jugador del mundo. En el último tiempo y específicamente después de la mudanza a Miami, la empresaria rosarina se convirtió en una celebridad muy solicitada por las marcas de lujo de todo el mundo.

Mientras Lionel Messi viajó a Argentina para volver a vestir la camiseta de la Selección por las eliminatorias del Mundial 2026, Antonela asistió a un evento exclusivo de una marca de lujo en México.

Antonela Roccuzzo viajó a México para asistir a un evento exclusivo mientras Messi estaba con la Selección Argentina. (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonella Roccuzzo en México: qué reconocimiento recibió de parte de una marca de lujo

El 6 de septiembre, Antonela dejó Miami para asistir al evento Diamonds and Wonders que organizó la marca de joyas de lujo Tiffany and Co en México.

Roccuzzo lució un vestido color plateado ajustado al cuerpo con tajo y escote. Además llevó joyas exclusivas de la marca: un par de aros plateados en forma de flor con detalles en dorados, un importante collar con hojas en la misma gama de colores y también varias pulseras a tono.

Antonela compartió su look en redes sociales y en su posteo comentó que es parte de la familia de la marca. Ahora, ella es embajadora de Tiffany and Co.

¿Cómo reaccionó Lionel Messi al look de Antonela Roccuzzo?

A pesar de la distancia, el capitán de la Selección argentina no dudó en dejarle un comentario a su esposa en la publicación que hizo en redes sociales. Messi eligió el emoji de una carita de enamorado con corazones en los ojos y un corazón rojo.

El comentario de Lionel Messi sobre el look de Antonela. (Foto: Captura Instagram @antonelaroccuzzo)

Sin dudas, el comentario no pasó desapercibido para los fanáticos de la pareja ya que el comentario tuvo más de 90 mil Me gusta.