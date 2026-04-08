Durante años, las alfombras de felpudo de fibra vegetal fueron un elemento infaltable en la entrada de las casas. Sin embargo, los cambios en los hábitos y en el diseño de los espacios están impulsando nuevas alternativas más prácticas y resistentes. En ese contexto, los felpudos de aluminio comienzan a posicionarse como la opción preferida en viviendas modernas, oficinas y locales comerciales. A diferencia de los modelos clásicos, estos sistemas no están hechos con fibras textiles, sino con estructuras metálicas ensambladas que incorporan superficies antideslizantes, como goma, vinilo o cepillos. Esta combinación permite una mayor resistencia al uso intensivo y una mejor capacidad para retener suciedad y humedad. Su diseño también responde a una estética más contemporánea. Con líneas simples y un estilo industrial, se integran fácilmente en espacios minimalistas donde la funcionalidad tiene un rol central. Además, cumplen una función clave: actúan como una barrera eficaz que evita que el polvo, el barro y los residuos del exterior ingresen al hogar, reduciendo también el riesgo de resbalones en zonas de alto tránsito. Uno de los principales diferenciales es el mantenimiento. Mientras que las alfombras de fibras naturales tienden a acumular polvo y requieren limpiezas frecuentes, los felupos de aluminio no absorben líquidos y se higienizan de manera mucho más simple. Esta característica los convierte en una solución práctica tanto para interiores como exteriores, especialmente en espacios donde circula mucha gente. Si bien no aportan la calidez visual de los modelos tradicionales, su durabilidad y eficiencia los posicionan como una alternativa cada vez más elegida. El cuidado depende del material, pero hay pasos básicos que se aplican en todos los casos. La primera limpieza consiste en retirar la suciedad superficial, ya sea sacudiendo el felpudo o utilizando una aspiradora. Para una higiene más profunda: El secado es fundamental. Se recomienda dejarlo en un espacio ventilado, evitando la exposición prolongada al sol para preservar su estado.