Mantener el interior del auto limpio es un desafío, sobre todo cuando se trata de las alfombras. Son el lugar donde más se acumulan polvo, barro, humedad y bacterias. Pero un ingrediente común en la cocina puede cambiar eso: el vinagre blanco.

Este producto natural se volvió tendencia en redes sociales por su capacidad para desinfectar, eliminar olores y dejar las alfombras como nuevas.

Expertos en limpieza automotriz respaldan su uso por ser efectivo, barato y respetuoso con el medioambiente. Además, no daña las fibras del tapizado si se aplica correctamente.

Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar alfombras del coche

Preparar la mezcla: en un pulverizador, combinar partes iguales de agua y vinagre blanco de limpieza. Retirar las alfombras: sacarlas del sacarlas del vehículo y sacudirlas para quitar tierra y residuos. Se puede usar una aspiradora para una limpieza más profunda. Aplicar la solución: rociar la mezcla sobre toda la superficie y dejar actuar unos minutos. Secar bien: dejar que se evapore o pasar un paño limpio. Es clave que no queden restos húmedos para evitar hongos o malos olores.

Este procedimiento se puede repetir una vez al mes. No se recomienda hacerlo con más frecuencia, ya que el vinagre, por su acidez, puede desgastar los materiales con el tiempo.

¿Qué beneficios tiene el vinagre en la limpieza del auto?

Desinfecta sin químicos agresivos.

Neutraliza olores persistentes.

Previene hongos y bacterias.

No daña el medioambiente.

Además de las alfombras, el vinagre sirve para limpiar otras partes del coche:

Vidrios y espejos: elimina marcas y grasa.

Tapizados de tela: desinfecta sin dejar residuos.

Faros y llantas: ayuda a desengrasar y recuperar el brillo.

¿Cuándo no usar vinagre en el coche?

Aunque es útil, el vinagre no sirve para todo. No se debe aplicar sobre:

Pintura del auto : puede opacar el acabado.

Tapizados de cuero : los deteriora.

Pantallas táctiles o componentes electrónicos : puede dañarlos.

Superficies con residuos orgánicos: puede atraer insectos si no se limpia bien.

También es importante no mezclar vinagre con cloro o amoníaco, ya que esa combinación genera gases tóxicos peligrosos para la salud.

Recomendaciones finales

Usar vinagre solo una vez al mes.

Alternar con otros métodos de limpieza suaves.

Aspirar las alfombras al día siguiente para asegurar que no queden restos.

Secar completamente antes de volver a colocar en el coche

Este truco casero es una solución práctica para quienes buscan mantener su vehículo limpio sin gastar de más. Con pocos ingredientes y en minutos, se puede lograr una limpieza profunda y segura.