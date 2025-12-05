Aunque las persianas son muy comunes en la gran mayoría de los hogares, ya sea en los formatos roller o en las plásticas de exterior, en este último tiempo ha tomado mucho protagonismo un tipo de cortinas que siguen la corriente minimalista.

No solo brindan mucha más privacidad, sino que impiden la visión desde el exterior por completo y combinan en cualquier ambiente.

La nueva moda de cortinas que son furor y tienen aspecto minimalista

La corriente de diseño del hogar minimalista se ha vuelto muy popular en el último tiempo y se ve plasmada en casi todos los ambientes modernos.

En este sentido, las clásicas persianas y cortinas roller fueron reemplazadas por una nueva moda que ya es tendencia: las cortinas black out.

Adiós para siempre a las persianas: la moda minimalista para las ventanas que es segura e impide la visión desde afuera Fuente: Decodesign

Además, las cortinas black out pueden conseguirse en diferentes modelos, ya que están disponibles en el formato roller o en la versión de tela, lo que hace que puedan adaptarse a todo tipo de ambientes y habitaciones.

Por su parte, las cortinas de tipo black out se destacan, entre otras cosas, por ser muy fáciles de limpiar y su alta durabilidad, lo que las convierte en una opción ideal para colocar en el hogar.

Cuáles son las mejores ventajas de las cortinas black out

En cuanto a los aspectos más positivos que tienen las cortinas black out para colocar en una habitación o living, se encuentran las siguientes ventajas, las cuales son tanto para decoración como por cuestiones de seguridad y privacidad.

Las ventajas de tener cortinas black out en las habitaciones

Mayor seguridad lumínica: bloquean totalmente la entrada de luz exterior, protegiendo el descanso y evitando deslumbramientos que pueden causar tropiezos o desorientación nocturna.

Control térmico seguro: ayudan a mantener la temperatura estable dentro del dormitorio, reduciendo la entrada de calor o frío y evitando el uso excesivo de calefacción o aire acondicionado.

Privacidad total: impiden que se vea hacia el interior, garantizando un ambiente íntimo y seguro tanto de día como de noche.

Adiós para siempre a las persianas: la moda minimalista para las ventanas que es segura e impide la visión desde afuera Fuente: HomeDeco