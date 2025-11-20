En los departamentos pequeños, cada decisión de diseño puede cambiar por completo la forma de vivir el espacio. Por eso, una tendencia silenciosa empezó a imponerse en 2025: las camas rebatibles, una opción que transforma el dormitorio —o lo que hace de dormitorio— sin limitar la comodidad.

A diferencia de la cama tradicional, este sistema permite liberar metros cuadrados en segundos, algo que se volvió clave entre quienes trabajan desde casa o viven en monoambientes donde cada rincón cuenta.

Una solución moderna para sumar metros sin mudarse

El auge de las camas rebatibles no sorprende. Durante el día pueden “desaparecer” en una estructura vertical u horizontal, dando lugar a un espacio que funciona como living, oficina, estudio o zona de entrenamiento.

Una tendencia silenciosa empezó a imponerse en 2025: las camas rebatibles. Imagen: archivo.

A la noche, el mueble vuelve a abrirse y se convierte en una cama convencional, con colchón estándar y soporte firme.

Su éxito también responde a la amplia variedad de diseños que ofrece el mercado actual. Se pueden integrar a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando un mueble multifunción que combina con estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

Ventajas que explican su crecimiento

Las razones detrás de esta tendencia son claras:

Mayor durabilidad gracias a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia.

Mantenimiento sencillo , igual que cualquier mueble de melamina o madera.

Protección del colchón , porque permanece guardado y libre de polvo durante el día.

Aprovechamiento estético, ya que el frente puede incluir espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual.

A esto se suma algo clave para los departamentos pequeños: la capacidad de multiplicar el espacio útil sin obras ni gastos de remodelación.