En esta noticia

En los departamentos pequeños, cada decisión de diseño puede cambiar por completo la forma de vivir el espacio. Por eso, una tendencia silenciosa empezó a imponerse en 2025: las camas rebatibles, una opción que transforma el dormitorio —o lo que hace de dormitorio— sin limitar la comodidad.

A diferencia de la cama tradicional, este sistema permite liberar metros cuadrados en segundos, algo que se volvió clave entre quienes trabajan desde casa o viven en monoambientes donde cada rincón cuenta.

Truco.La nueva fórmula casera para perfumar los baños que ya es tendencia en todo el mundo: fácil y rápida de preparar

Una solución moderna para sumar metros sin mudarse

El auge de las camas rebatibles no sorprende. Durante el día pueden “desaparecer” en una estructura vertical u horizontal, dando lugar a un espacio que funciona como living, oficina, estudio o zona de entrenamiento.

Una tendencia silenciosa empezó a imponerse en 2025: las camas rebatibles. Imagen: archivo.
Una tendencia silenciosa empezó a imponerse en 2025: las camas rebatibles. Imagen: archivo.

A la noche, el mueble vuelve a abrirse y se convierte en una cama convencional, con colchón estándar y soporte firme.

Su éxito también responde a la amplia variedad de diseños que ofrece el mercado actual. Se pueden integrar a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando un mueble multifunción que combina con estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

Belleza.Cómo elaborar una crema facial casera para mejorar la piel y recuperar el colágeno: fácil y rápido

Ventajas que explican su crecimiento

Las razones detrás de esta tendencia son claras:

  • Mayor durabilidad gracias a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia.
  • Mantenimiento sencillo, igual que cualquier mueble de melamina o madera.
  • Protección del colchón, porque permanece guardado y libre de polvo durante el día.
  • Aprovechamiento estético, ya que el frente puede incluir espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual.

A esto se suma algo clave para los departamentos pequeños: la capacidad de multiplicar el espacio útil sin obras ni gastos de remodelación.