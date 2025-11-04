Después de las cortinas las mamparas el estilo en los baños modernos vuelve a cambiar ante una nueva tendencia. Este trend conquista los hogares de todo el mundo y ya empieza a instalarse con fuerza también en Colombia.

El auge de este nuevo elemento no solo tiene que ver con su apariencia elegante, sino también con su practicidad y su efecto visual: aporta amplitud, luminosidad y un aire sofisticado que se adapta a todo tipo de espacios, incluso los más reducidos.

Paneles fijos de vidrio: la nueva opción que marca tendencia

Sin perfiles, sin puertas y sin herrajes llamativos, los paneles fijos de vidrio se imponen como la alternativa más moderna frente a las tradicionales cortinas o mamparas. Su estética minimalista y su funcionalidad los convierten en la elección preferida de arquitectos e interioristas que buscan espacios más limpios y luminosos.

SIRAPHOL S.

El cambio no es solo estético. Este tipo de cerramiento mejora la sensación de amplitud, facilita la limpieza y ofrece mayor durabilidad gracias al uso de vidrio templado de alta resistencia, que no se astilla ni genera fragmentos peligrosos en caso de impacto.

Ventajas principales de esta tendencia

Optar por paneles de vidrio fijos ofrece una serie de beneficios tanto funcionales como visuales. Entre los más destacados se encuentran:

Mayor funcionalidad: permiten delimitar la zona de la ducha sin perder continuidad visual, ideal para baños pequeños.

Seguridad: el vidrio templado es resistente a impactos y se considera una opción segura para toda la familia

Diseño personalizado: se pueden elegir acabados transparentes, opacos, de color o con textura, según el estilo del hogar.

Fácil mantenimiento: al eliminar perfiles y puertas móviles, acumulan menos suciedad y humedad, facilitando la limpieza diaria.

Aspectos a tener en cuenta antes de instalarlos

Quienes decidan incorporar esta tendencia deben considerar ciertos detalles técnicos para garantizar un resultado óptimo. Los paneles se fijan a la pared y a la base mediante perfiles en forma de “U” o clips, por lo que su instalación requiere herramientas específicas y precisión profesional.

Freepik

Además, al ser estructuras fijas, el ingreso a la ducha se realiza por un extremo abierto del panel. Esto exige planificar correctamente las dimensiones del baño para asegurar comodidad y accesibilidad.

La evolución del diseño interior apunta hacia la simplicidad, y los paneles de vidrio encajan perfectamente en esa visión: espacios despejados, modernos y funcionales que reflejan la nueva forma de entender el bienestar en casa.