Las cortinas de baño se convirtieron en uno de los artículos de baño indispensables en el hogar, ya que ofrece privacidad y evita que el agua de la ducha se filtre hacia otros ambientes. Sin embargo, limpiarlas puede convertirse en una odisea, ya que suelen acumular humedad y puede ser el lugar en donde aparezca moho, hongos y bacterias. En este contexto, existe un artículo que soluciona todos esto problemas y tiene una durabilidad mucho más prolongada. Cada vez son más los hogares que optan por poner mamparas de vidrio en vez de cortinas de baño. Es una solución duradera que no demanda tanto tiempo para ser limpiada y no retienen humedad. Al estar hechas de vidrio, son superficies en las que no se desarrollan hongos, moho o bacterias. Por ende, se reduce el riesgo de los malos olores y enfermedades bacterianas. También, presentan la ventaja de que no necesitan ser reemplazadas con el desgaste. Suelen estar hechas de vidrio templado que resisten el uso constante sin comprometer su funcionalidad ni estética. Si bien es un gran reemplazo de las cortinas, la mampara de baño puede acumular suciedad, grasa y sarro debido al uso constante. En estos casos se deben seguir los siguientes pasos: Tener a mano un limpiador de vidrio o mezcla de agua y vinagre, una esponja, escobilla y un paño de microfibra,Luego, se deberá rociar toda la mampara con el limpiador,Dejar actuar el producto por cinco minutos,Frotar con la esponja o el paño,Enjuagar con agua tibia para eliminar los residuos,Usar la escobilla para secar y evitar las marcas de agua,Pasar un paño de microfibra para terminar.