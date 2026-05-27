Se asemeja a Disney pero se encuentra en Andalucía: el castillo que está a media hora de Córdoba y debes visitar una vez en la vida. (Fuente: Shutterstock).

Aproximadamente a 22 kilómetros de Córdoba, en la comarca de la Vega del Guadalquivir, se encuentra Almodóvar del Río, un municipio pintoresco que combina naturaleza y patrimonio. Sus callejuelas blancas y su proximidad a la ciudad lo convierten en un destino de escapada sumamente atractivo.

No obstante, lo que verdaderamente realza el esplendor de este pueblo es su castillo medieval. Situado en la cima del monte El Redondo, este monumento parece tomado de un relato de ficción y forma parte del paisaje cultural más admirado en Andalucía.

Se asemeja a Disney pero se encuentra en Andalucía: el castillo que está a media hora de Córdoba y debes visitar una vez en la vida (foto: Pexels).

La historia de una fortaleza legendaria

El Castillo de Almodóvar del Río posee un trasfondo histórico muy antiguo, siendo sus orígenes datados en la época musulmana, probablemente en el año 740. A lo largo de los siglos, ha sido objeto de diversas reconstrucciones, adaptándose a distintos estilos arquitectónicos hasta alcanzar el aspecto que actualmente presenta.

La visita al castillo permite a los asistentes explorar diversas áreas, como el patio de armas y la torre del homenaje. También se tiene la oportunidad de descender a las mazmorras e ingresar a la capilla interna. Además, se organizan visitas teatralizadas, jornadas medievales y recreaciones históricas que enriquecen la experiencia del lugar.

El castillo ha sido el escenario de múltiples rodajes cinematográficos y televisivos , destacando su participación en producciones de fantasía, entre las cuales se incluyen recreaciones inspiradas en Juego de Tronos. Estas apariciones en los medios han conferido al castillo una notable proyección internacional.

Se asemeja a Disney pero se encuentra en Andalucía: el castillo que está a media hora de Córdoba y debes visitar una vez en la vida (foto: Pexels).

Lugares y actividades imperdibles en Almodóvar del Río: senderismo, museos y hasta un mercado medieval

Al modesto tamaño del municipio se suma una naturaleza generosa. Gran parte de su término municipal pertenece al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, lo que permite rutas rurales, senderismo y contacto directo con paisajes silvestres.

Caminar por su casco histórico es un viaje visual donde destacan sus fachadas blancas, calles empedradas, rincones que hablan del pasado árabe y cristiano y miradores hacia el valle. Para los amantes de lo curioso, el Zoco de la Encantá, un mercado medieval vivido por el pueblo con espectáculos, teatralizaciones y ambientación, ha consolidado su prestigio cultural.

Otro atractivo es el embalse de La Breña II, que ofrece espacios para baño, piragüismo y actividades acuáticas en verano. El municipio también alberga museos locales, un museo etnológico con más de 5000 piezas, restos arqueológicos y el antiguo embarcadero romano junto al Guadalquivir.

La guía definitiva para planear la visita perfecta

Para comprender la fortaleza en su totalidad, resulta conveniente optar por una visita guiada o teatralizada. De esta manera, se tiene la oportunidad de escuchar leyendas, episodios históricos y detalles que permanecen ocultos. La entrada permite una exploración tranquila durante un lapso de 1 a 2 horas.

Es prudente considerar el uso de ropa cómoda y calzado adecuado para superficies empedradas, así como llevar consigo una cámara lista: las vistas desde las torres y almenas ofrecen panorámicas del valle del Guadalquivir y de la campiña cordobesa.

Dado que Almodóvar del Río cuenta con buenas conexiones por carretera con Córdoba, el acceso al castillo es relativamente sencillo. Desde el municipio, se puede llegar a la fortaleza ascendiendo por la ladera, donde ya se inicia el espectáculo visual.