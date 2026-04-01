Las recetas saludables están cada vez más presentes en el menú diario de comidas. Las versiones más “fit” de las clásicas preparaciones han adquirido un papel de máximo protagonismo en las cocinas. En este sentido, existe una forma de preparar los buñuelos de acelga de toda la vida, pero sin tener que usar harina ni cocinarlos en una fritura. En el contexto de la alimentación saludable, esta receta permite hacer buñuelos sin la necesidad de incorporar harina en la mezcla ni de realizar frituras durante la cocción. Su popularidad se atribuye a su excepcional sabor, la textura crujiente que logran y los beneficios nutricionales que aportan al organismo. Para la preparación de estos buñuelos, se requerirán los siguientes ingredientes: