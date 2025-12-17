Ni harina ni azúcar: cómo cocinar unos panqueques saludables y rápidos para la merienda. Foto: Oh Margott

Los panqueques son un clásico de la gastronomía argentina, frecuentemente consumidos durante las meriendas o para acompañar el mate de la tarde. No obstante, su elevado contenido en harina o azúcar podría resultar perjudicial para la salud si se ingieren de manera habitual.

Por esta razón, existen otros ingredientes más saludables que permiten recrear la receta de estas tortitas o pancakes, manteniendo el sabor y con una preparación que se realiza de forma sencilla y rápida. En esta ocasión, se recomienda utilizar avena y bananas.

Ni harina ni azúcar: cómo preparar unos panqueques saludables para la merienda (foto: archivo).

¿Qué motivos hay para seleccionar panqueques sin harina ni azúcar para tu merienda diaria?

En un contexto donde las meriendas rápidas frecuentemente se saturan de carbohidratos sin valor nutricional, elegir panqueques saludables representa una opción significativa.

Estos pancakes no solo evitan la harina blanca y el azúcar, sino que incorporan superalimentos como la avena, que es rica en fibra beta-glucanos, contribuyendo a la reducción del colesterol y a la mejora de la digestión.

La banana proporciona dulzura natural, así como vitaminas B, hierro y magnesio, mientras que los huevos añaden proteínas de alta calidad. Entre los beneficios de una merienda sin harina ni azúcar, se pueden destacar:

Mayor sensación de saciedad : proporciona glucosa de forma gradual, previniendo los bajones de hambre inesperados.

Mejor enfoque y concentración : perfecto para las horas de la tarde, impulsando tanto el rendimiento físico como el mental.

Apto para toda la familia: ideal para niños, adultos y personas mayores, fomentando hábitos alimentarios saludables y equilibrados en el hogar.

Los ingredientes para una receta saludable y deliciosa

Para esta receta, que rinde 8 unidades, se requieren ingredientes que muchos ya tienen en casa:

1 taza de avena molida (o harina de avena, para una textura más fina).

2 huevos (fuente de proteínas y grasas saludables).

½ banana madura machacada (para endulzar de forma natural).

½ taza de leche vegetal (como almendra o avena) o agua.

1 cucharadita de polvo de hornear (para que queden esponjosos).

Opcional: un chorrito de extracto de vainilla o una pizca de canela para realzar el sabor; stevia si preferís un toque extra dulce sin calorías.

Ni harina ni azúcar: cómo elaborar unos panqueques nutritivos para la merienda (foto: archivo).

Preparación fácil de panqueques en 15-20 minutos

Se trata de una preparación sencilla que lleva entre 15 y 20 minutos y deben seguir estos pasos:

Combinar los ingredientes secos y líquidos: en un recipiente, mezclá la avena triturada junto con el bicarbonato o levadura química. En otro bol, aplastá la banana y batí los huevos. Añadí la leche vegetal poco a poco hasta lograr una mezcla uniforme y sin grumos. Si vas a usar esencia de vainilla o canela, incorporala en este momento. Dejar descansar la preparación: tapá el recipiente y permití que la masa repose entre 5 y 20 minutos para que espese. Este paso hace que la avena absorba bien los líquidos, logrando así panqueques más fluffys y con mejor sabor. Cocinar a fuego moderado: calentá una sartén antiadherente apenas untada con un chorrito de aceite de coco (opcional). Echá porciones de la masa (aproximadamente 2 cucharadas por cada panqueque) y cociná 2-3 minutos por cada lado, hasta que queden dorados y con burbujas en la superficie.

Ventajas nutricionales de esta receta

Más allá del sabor, estos panqueques sin harina son un gran aliado para tu bienestar. Cada bocado te ofrece:

Fibra y minerales : la avena regula el azúcar en sangre y apoya la salud intestinal.

Dulzura natural : la banana evita aditivos, aportando potasio para combatir la fatiga de la tarde.

Proteínas completas: los huevos mantienen la energía estable, perfecto post-estudio o trabajo.

Panqueques saludables: nutritivos y personalizables para todos

Los panqueques saludables también pueden ser enriquecidos con semillas como chía o linaza, que aportan ácidos grasos omega-3 y fibra adicional. Incorporar estos ingredientes no solo mejora el perfil nutricional, sino que también añade una textura interesante a la mezcla.

Además, se pueden experimentar con diferentes tipos de leches vegetales, como la de coco o avena, que aportan sabores únicos y beneficios adicionales. Esta versatilidad permite adaptar la receta a diferentes preferencias dietéticas, haciendo que los panqueques sean aún más atractivos para todos.