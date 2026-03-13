La mermelada de frutilla es una de las más populares gracias al delicioso y equilibrado sabor que posee. En este aspecto, existe una forma de hacerla de manera casera y saludable, sin tener que utilizar azúcar ni conservantes. Esta receta casera permite preparar una mermelada de frutilla con pocos ingredientes, en muy poco tiempo y sin necesidad de agregarle azúcar, lo que la convierte en una opción más que saludable para incluir en la merienda o el desayuno. Para prepararla, se deben utilizar los siguientes ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir: Al momento de hacer la mermelada de frutilla que no lleva azúcar ni ingredientes elevados en calorías, se tienen que seguir una serie de pasos para que salga de la mejor manera: Una vez que la preparación alcanza la textura deseada, se debe retirar del fuego y dejarla enfriar antes de guardarla.