Se despiden las ollas: Lidl lanza un nuevo electrodoméstico que prepara mermeladas y conservas caseras. (Fuente: Freepik).

La cadena Lidl vuelve a sorprender al público español con un electrodoméstico pensado para los amantes de la cocina tradicional. Se trata de una olla eléctrica para conservas, diseñada para preparar mermeladas, frutas y verduras de forma fácil y segura.

Con su gran capacidad y control digital, se convierte en una herramienta ideal para quienes disfrutan de hacer recetas artesanales en casa.

Además de su función principal para esterilizar y conservar alimentos, esta olla también puede calentar sopas, guisos y bebidas, manteniéndolos a la temperatura ideal. Su diseño moderno, potencia y facilidad de uso la posicionan como uno de los lanzamientos más prácticos de la temporada.

Olla eléctrica de Lidl: prepara conservas de mermelada, fruta y verdura

El nuevo modelo de Silvercrest Kitchen Tools, marca exclusiva de Lidl, está pensado para facilitar la elaboración de conservas y comidas caseras con resultados profesionales.

Gracias a su pantalla digital y control electrónico, permite ajustar temperatura y tiempo con precisión, garantizando una cocción homogénea.

Además, su rejilla para envasar y capacidad de hasta 24 litros la hacen perfecta para quienes preparan grandes cantidades de alimentos o buscan conservar frutas y verduras de estación durante todo el año.

La olla eléctrica de Lidl permite elaborar mermeladas y conservas caseras. (Fuente: Lidl).

Características y funciones de la olla eléctrica

Funciones principales

Pantalla digital y control electrónico.

Temperatura ajustable de 30 a 100 °C.

Temporizador programable de 1 a 120 minutos.

Señal acústica al alcanzar la temperatura o finalizar la cocción.

Protección contra sobrecalentamiento.

Características físicas y técnicas

Potencia: 1800 W .

. Capacidad útil: 24 litros (hasta 14 frascos en dos niveles).

(hasta 14 frascos en dos niveles). Grifo integrado para dispensar bebidas.

Carcasa esmaltada con asas térmicas.

Enrollador de cable y pies antideslizantes.

Material: plástico y acero.

Medidas: 46,5 x 37 x 48 cm .

. Peso: 5,8 kg.

Este nuevo electrodoméstico de Lidl prepara mermeladas y conservas caseras. Lidl

¿Cuál es el precio de la olla y cómo comprarla?

La olla eléctrica para conservas de Lidl se comercializa a un precio de 84,99 euros en España, una cifra competitiva si se compara con otros modelos similares del mercado. Por su capacidad, potencia y funciones, representa una excelente relación calidad-precio dentro del segmento de pequeños electrodomésticos de cocina.

Este producto solo puede comprarse online, ya que no está disponible en tiendas físicas. Los usuarios pueden adquirirlo fácilmente a través de la tienda online de Lidl, donde también encontrarán otros artículos de la línea Silvercrest.

Con esta novedad, Lidl consolida su apuesta por ofrecer tecnología práctica y asequible para el hogar, ideal para quienes buscan cocinar de forma más artesanal sin renunciar a la comodidad moderna.