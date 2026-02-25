La pizza de fugazzetta es uno de los gustos y sabores más típicos de la gastronomía argentina y si bien es un clásico, existe una versión que reemplaza la base de harina por papa, convirtiéndola en una opción más saludable, igual de deliciosa y súper suave. Además, esta receta permite jugar con las texturas y cambiar levemente la versión original por una innovadora, sin resignar el inconfundible sabor de la cebolla, el queso y los condimentos de la pizza porteña. A diferencia de la pizza tradicional, esta receta no requiere de un amasado ya que la base de harina es reemplazada por papa, la cual debe cocinarse previamente para lograr una textura suave y esponjosa. De tal modo, para llevar a cabo la preparación será necesario contar con los siguientes ingredientes: Al momento de llevar a cabo esta novedosa receta, que ganó un gigantesco volumen de popularidad, se deberán seguir una serie de pasos que son fundamentales para obtener un resultado maravilloso.