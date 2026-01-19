En esta noticia ¿Cómo preparar pizza sin harina?

Cada vez más personas buscan alternativas livianas y nutritivas para sus comidas, y la pizza sin harina ni gluten se posiciona como una de las favoritas.

Por ello, conocé cómo preparar esta versión casera, elaborada con vegetales como calabaza y zanahoria, que no solo es fácil de preparar, sino que aporta fibra, vitaminas y un sabor naturalmente dulce que sorprende.

Ni harina ni gluten: cómo preparar una pizza saludable, rápida y sencilla. Foto: Shutterstock

A diferencia de las pizzas tradicionales, esta receta reduce calorías y mejora la digestión, convirtiéndose en una opción ideal para quienes siguen dietas equilibradas o tienen intolerancia al gluten. Los ingredientes para prepararla son:

1 taza de calabaza cocida y triturada

1 zanahoria mediana rallada

1 huevo (o mezcla de chía/lino hidratadas para versión vegana)

3 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y orégano a gusto

1 cucharadita de aceite de oliva.

Cómo prepararla paso a paso

Para empezar, precalentar el horno a 200 °C. En un bol, mezclar la calabaza, la zanahoria y el huevo hasta integrar. Luego, sumar el queso, los condimentos y el aceite, formando una masa homogénea, extenderla sobre una bandeja con papel manteca, dándole forma de disco de 1 cm de espesor.

Cuando la masa ya esté lista, hornear entre 10 y 12 minutos hasta que los bordes estén dorados. Luego, retirar del horno, agregar salsa y toppings a elección, y volver a hornear por 8 a 10 minutos más.

