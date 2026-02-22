Con las temperaturas altas de febrero, el interés por incorporar recetas livianas, nutritivas y fáciles de preparar, especialmente entre quienes buscan bajar de peso sin sacrificar sabor. En ese contexto, los bastones de espinaca sin fritura ni harina se volvieron una opción práctica y versátil para sumar a cualquier comida: funcionan como acompañamiento, como picada saludable o incluso como plato principal cuando se combinan con otros alimentos. Además de ser aptos para dietas bajas en grasas, aportan fibra, proteínas vegetales y micronutrientes clave. Es una receta que se adapta tanto a quienes buscan bajar de peso como a quienes quieren aumentar su consumo de vegetales de manera sencilla. Para comenzar, es importante precalentar el horno a 200 °C de modo que esté a temperatura estable cuando llegue el momento de cocinarlos. El primer paso consiste en lavar bien las hojas de espinaca, retirar los tallos más gruesos y cocinarlas al vapor apenas dos minutos. Luego, se presionan en un colador para retirar el exceso de agua y se pican finamente. En un bowl, se mezcla la espinaca con los huevos, la avena procesada, el ajo picado, el queso rallado y los condimentos. La textura debe ser húmeda y moldeable; si está demasiado líquida, basta con agregar un poco más de avena. Con las manos ligeramente húmedas, se forman bastones y se colocan sobre una bandeja apenas rociada con aceite en spray. Para lograr un dorado más parejo y evitar que los bastones se peguen, muchos cocineros optan por usar una sartén profunda antiadherente, como las que suelen emplearse para preparaciones de horno que requieren poca o casi nada de grasa. Utensilios con recubrimiento antiadherente similar al de la Sartén Profunda Hudson de 24 cm permiten cocinar sin exceso de aceite y obtener un acabado crocante en poco tiempo. Una vez armados, los bastones se hornean durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para lograr un dorado uniforme. Cada porción aporta entre 65 y 70 calorías, lo que los convierte en una alternativa liviana para incluir en almuerzos o cenas sin sumar grasas innecesarias.