Las recetas saludables están cada vez más presentes en el menú diario de comidas y las versiones más “fit” de las clásicas preparaciones han ganado un papel de máximo protagonismo en las cocinas.

En este sentido, hay una forma de preparar los buñuelos de acelga de toda la vida, pero sin tener que usar harina ni cocinarlos en una fritura.

Cómo hacer buñuelos de acelga sin harina ni fritura y muy saludables

Los buñuelos de acelga son un clásico y no caben dudas que su popularidad se debe al increíble sabor que poseen, la textura crocante que adquieren y los beneficios nutricionales que le aportan al organismo.

Dentro de toda la corriente saludable, existe una receta que permite prepararlos y disfrutar de este auténtico manjar sin la necesidad de recurrir a la harina durante la mezcla ni de una fritura en la cocción.

Asimismo, para hacer buñuelos de acelga saludables se necesitará contar con los siguientes ingredientes:

Dos atados de acelga sin tallos

Una cebolla mediana

Una zanahoria mediana

Un diente de ajo

Dos huevos

Una cucharada de fécula de maíz (maicena)

Sal y pimienta a gusto

Opcionalmente queso rallado

Paso a paso: cómo hacer los buñuelos de acelga saludables

Lo primero que se debe hacer es hervir la acelga y dejar reposar para eliminar todo el excedente de agua. Una vez hecho esto, se debe picar y dejar en un recipiente en la heladera o temperatura ambiente.

En una sartén de teflón o cualquier otro material, sofreír la cebolla y la zanahoria, la cual debe estar picada en corte brunoise. Luego, agregar el ajo, que también debe estar picado. Para evitar utilizar aceite, se puede utilizar spray o aceite de coco.

