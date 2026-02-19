Los waffles, con su exterior dorado y crocante y su interior esponjoso, adquieren cada vez más popularidad no sólo por ser fáciles de cocinar sino, especialmente, por su versatilidad tanto para acompañamientos dulces como salados. Sin embargo, la receta tradicional incluye harina refinada y azúcar, dos ingredientes que muchas personas buscan reducir en su alimentación. Por eso, te compartimos una versión liviana, nutritiva y sabrosa. En esta versión, la banana madura cumple una función clave: aporta dulzor natural, humedad y elasticidad a la mezcla. Gracias a esa textura, alcanza con un solo huevo para lograr una masa equilibrada y con buena consistencia. Para obtener aproximadamente cuatro waffles medianos, se necesitan: La banana aporta dulzura natural a la preparación, por lo que no es necesario agregar azúcar si está bien madura. Si querés probar una opción salada, se eliminan la vainilla y la canela y se agrega una pizca de sal, queso rallado y especias a gusto.