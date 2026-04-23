El barrio de La Boca se prepara para recibir un nuevo evento gastronómico que pone el foco en uno de los clásicos de la cocina porteña. Se trata de Fugazzeta Fest, una propuesta que busca destacar la historia y la identidad de la pizza en Buenos Aires. La primera edición se realizará el sábado 23 y domingo 24 de mayo, de 12 a 18, en el predio ubicado en Dr. del Valle Iberlucea 1001. La entrada será libre y gratuita. Durante ambas jornadas participarán seis pizzerías invitadas, que ofrecerán distintas versiones de fugazzeta, fugazza, fainá y otras especialidades típicas. Además de las opciones saladas, el evento contará con una propuesta de bebidas que incluye cerveza, vermú, soda en sifón y gaseosas. También habrá alternativas dulces y café. El espacio elegido se encuentra cerca de puntos emblemáticos del barrio como Caminito y La Bombonera, lo que suma atractivo turístico a la experiencia. Fugazzeta Fest es impulsado por Jorge D’Agostini, autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad, junto con Grupo Caminito de Almacén Porteño y Levadura Productora, con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa apunta a poner en valor a la fugazzeta como parte del patrimonio gastronómico local y a reforzar el vínculo entre el barrio, la comida callejera y la historia de la pizza en el país. Según sus organizadores, el objetivo es también volver a posicionar a La Boca como un punto relevante dentro del mapa culinario porteño. Como parte de la propuesta, se presentará el Circuito Pizzero, un recorrido por distintos locales del barrio que invita a conocer la zona a través de su gastronomía. El trayecto incluye espacios representativos como Museo Benito Quinquela Martín, además de los tradicionales paseos turísticos. Con esta primera edición, el evento busca consolidarse en el tiempo y convertirse en una cita fija dentro de la agenda cultural y turística de la ciudad.