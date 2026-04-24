Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3555.1 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,5%. La cotización del Dólar se debilitó, con una caída de -1.32% en la última semana y de -11.60% en el último año. En los últimos diez días, el Dólar mostró alta volatilidad con predominio bajista: 6 caídas y 4 alzas, sin jornadas estables, con dos rachas de dos descensos seguidos y una de dos avances. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual alcanzó el 14.14%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a 3.555,1001 pesos por dólar, es de 355.510,01 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 711.020,02 pesos y 500 dólares cuestan 1.777.550,05 pesos.