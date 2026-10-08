Dos bares argentinos fueron elegidos entre los 50 mejores del mundo en la ceremonia de The 50 Best Bars 2026, celebrada este 7 de octubre en Milán: Tres Monos, en el puesto 21, y Victor Audio Bar, en el 31.

La lista de 2026 incluye bares de 26 ciudades del mundo, con 14 nuevas entradas, y Bar Leone de Hong Kong nuevamente en el puesto número 1.

La premiación marca un nuevo capítulo para la coctelería argentina: por primera vez, un grupo de bares latinoamericano tiene dos proyectos dentro de los 50 mejores del mundo .

Ambos ubicados en el barrio porteño de Palermo, Tres Monos y Víctor Audio Bar comparten una misma manera de entender la hospitalidad, la creatividad y la construcción de comunidad alrededor de una barra.

Tres Monos, entre los 50 mejores del mundo

Tres Monos, en el puesto 21

Para Tres Monos el resultado representa una nueva etapa de un recorrido que comenzó en 2019 y que en pocos años llevó a esta esquina de Palermo a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la coctelería internacional.

Después de alcanzar el puesto 33 en 2021, el 11 en 2023, el 7 en 2024 y el 10 en 2025, Tres Monos vuelve a formar parte de la lista en el puesto 21, manteniéndose entre los bares de referencia de la escena mundial. En 2024 y 2025, además, fue reconocido como el mejor bar de Sudamérica.

El garage de Tres Monos, abierto en febrero de 2023

Creado por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke , Tres Monos nació con una idea tan simple como ambiciosa: construir un bar alrededor de la hospitalidad, con una propuesta de coctelería que pudiera combinar técnica, creatividad y productos locales sin perder espontaneidad.

Con el tiempo, el proyecto se transformó también en un estudio y consultora de bebidas y dio origen a una familia de espacios que hoy incluye La Uat y Víctor Audio Bar.

Para el equipo de Tres Monos, el logro es también una manera de reflexionar sobre su recorrido, de una barra pequeña y una idea compartida entre amigos a un grupo de proyectos con presencia en una de las listas más importantes de la industria global.

Tres Monos Bar en Palermo

Víctor Audio Bar, en el puesto 31

Víctor Audio Bar representa, en ese recorrido, una historia diferente. Abierto en marzo de 2025 junto con el equipo de Niño Gordo, el bar debutó ese mismo año en The 50 Best Bars en el puesto 87, apenas seis meses después de su apertura. Un año más tarde, su ingreso al top 50 en el puesto 31 supone un gran salto de 56 posiciones y confirma la solidez del proyecto.

Ubicado en Palermo Soho, Víctor Audio Bar recupera el espíritu de los listening bars y la estética de la era dorada del audio analógico, con un sistema de sonido especialmente diseñado, vinilos, una carta dedicada al Martini y una propuesta gastronómica de inspiración vintage.

Víctor Audio Bar, entre los 50 mejores del mundo

El Martini ocupa un lugar central en la propuesta, que pone el foco en una carta de cócteles atemporales, ejecutados con precisión y pensados para acompañar la noche desde la barra o en cualquiera de sus cómodos sillones.

En la cocina, platos contundentes y tentadores, inspirados en la cocina norteamericana, demuestran un gran trabajo desde el producto y la técnica, sin perder de vista la importancia del sabor y con perfiles que se adaptan bien a la atmósfera del bar.

La música es parte fundamental de la experiencia: Víctor cuenta con un sistema de sonido diseñado especialmente para reproducir vinilos y una programación semanal de DJs que recorren distintos estilos y épocas.

El espacio también juega un papel importante. Cuero, madera, luces tenues y una estética que combina referencias clásicas con una mirada contemporánea contribuyen a crear un ambiente sofisticado y para nada solemne.

Víctor Audio Bar, entre los 50 mejores del mundo

La fórmula para llegar a ser los mejores, según sus dueños

La llegada de ambos bares a la lista de los 50 mejores del mundo da cuenta de la evolución de un grupo que entendió cómo desarrollar una identidad desde las barras y, al mismo tiempo, ofrecer a bartenders del país y del mundo una plataforma para desarrollar nuevas ideas.

Tres Monos fue el punto de partida; La Uat amplió ese universo y Víctor llevó la experiencia hacia otro territorio, con una propuesta centrada en la música, los clásicos y la nostalgia.

“Argentina es un país con un contexto muy particular y cambiante, y creemos que una de las claves está en saber observar qué quiere el público en un determinado momento . Incluso, a veces, entender qué necesita antes de que el propio consumidor pueda identificarlo”, señaló Sebastián Atienza, uno de los fundadores del grupo.

“Nosotros adaptamos nuestros bares a las personas y no al revés. No nos encaprichamos con un concepto si sentimos que dejó de funcionar o que el público pide otra cosa. Y hay una regla bastante simple que aplicamos a todo: crear lugares a los que nosotros mismos tengamos ganas de ir y que nos diviertan”, agregó.

Por su parte, Sofía Miró, gerenta del grupo, apuntó a la importancia de la organización colectiva. “Más allá de la estructura, nuestra filosofía tiene mucho que ver con el respeto entre nosotros y hacia nuestros equipos, y con intentar divertirnos con lo que hacemos”, subrayó.

“Esta industria puede ser muy exigente y muchas veces demanda muchísimo más de lo que devuelve. Por eso, para nosotros es fundamental disfrutar el proceso, trabajar con gente que queremos y sentirnos orgullosos de lo que construimos juntos”, añadió.

El reconocimiento representa además un logro para toda la escena argentina. Con dos proyectos del mismo grupo dentro de The 50 Best Bars, Buenos Aires suma un nuevo motivo para ser respetada como una de las ciudades más importantes de la coctelería internacional .

IVAN JARAZO

Cuáles son los 50 mejores bares del mundo: el listado completo

La lista 50 Best Bars es elaborada a partir de los votos de una academia internacional integrada por más de 800 profesionales de la industria, entre bartenders, propietarios de bares, escritores especializados y expertos en bebidas.

Los 50 mejores bares del mundo 2026 son los siguientes:

1. Bar Leone, Hong Kong

2. Moebius Milano, Milán

3. Alquímico, Cartagena

4. Bar Us, Bangkok

5. Line, Atenas

6. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

7. Zest, Seúl

8. Connaught Bar, Londres

9. Lady Bee, Lima

10. Bar Mauro, Ciudad de México

11. Schmuck, Nueva York

12. Hope & Sesame, Guangzhou

13. The Cambridge Public House, París

14. Sip & Guzzle, Nueva York

15. Bar Nouveau, París

16. Sips, Barcelona

17. Paradiso, Barcelona

18. Jigger & Pony, Singapur

19. The Bar in Front of the Bar, Atenas

20. Exímia, San Pablo

21. Tres Monos, Buenos Aires

22. Mamba Negra, Medellín

23. De Vie, París

24. Himkok, Oslo

25. Argo, Hong Kong

26. Danico, París

27. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok

28. El Gallo Altanero, Guadalajara

29. Satan’s Whiskers, Londres

30. BKK Social Club, Bangkok

31. Victor Audio Bar, Buenos Aires

32. Waltz, Londres

33. Locale Firenze, Florencia

34. Mirror Bar, Bratislava

35. Tan Tan, San Pablo

36. Montana, Hong Kong

37. Sastrería Martínez, Lima

38. Nutmeg & Clove, Singapur

39. Bar Carmen, Medellín

40. Barro Negro, Atenas

41. Gokan, Hong Kong

42. Mimi Kakushi, Dubái

43. Nouvelle Vague, Tirana

44. Bar Benfiddich, Tokio

45. Caretaker’s Cottage, Melbourne

46. Martiny’s, Nueva York

47. Tlecān, Ciudad de México

48. Virtù, Tokio

49. Bar Snack, Nueva York

50. Angelita, Madrid