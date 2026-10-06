Meat & Fire, el festival internacional dedicado a la carne, la parrilla y la cocina al fuego, llega por primera vez a Buenos Aires.

El festival tendrá su primera edición fuera de Barcelona y se realizará este sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre en el Hipódromo de Palermo.

Sagardi Group, creador del evento, eligió a la Ciudad de Buenos Aires como primera sede internacional, tras cuatro ediciones en la capital catalana.

La propuesta ocupará 20.000 metros cuadrados y reunirá a 30 parrillas internacionales y cocineros de siete países . Además, habrá degustaciones, shows de cocina, debates, un mercado de productores y música en vivo.

Cada cocinero presentará un plato y todas las propuestas gastronómicas tendrán un precio único de $ 17.000 . Las entradas al festival parten de $ 15.000 por día.

Meat & Fire: qué comer en el festival

La programación del festival reunirá a referentes de parrillas y restaurantes especializados en carnes:

Don Julio (restaurante con una estrella Michelin), preparará un choripán; Pablo Rivero , de(restaurante con una estrella Michelin), preparará un choripán;

Juan Gaffuri, de Elena (restaurante del Four Seasons), presentará lengua de vaquillona marinada y ahumada;

Sebastián Cardamoni, de Fogón Asado , servirá marucha ahumada con coliflor y choclo;

Juan Ignacio Barcos, de Madre Rojas , ofrecerá wagyu del Delta del Paraná;

Augusto Caballero, de Gaucha , preparará molleja con criolla de limones;

Germán Sitz, de La Carnicería , tapa de cuadril con chimichurri de la casa;

Leandro Loureiro, de EJM Chuletería , cocinará vaca de pastura al asador;

Santiago Garat, de Corte Comedor , servirá bife de vaca de pastura Angus;

Vic Achával, de Manso , presentará tacos de picaña al gancho;

Mecha Ferraro, de Pan & Oliva, “Brasa, Oliva y Criolla”;

Además, Sagardi Cocineros Vascos aportará la cocina vasca a la brasa. Agustín Conde e Iñaki López de Viñaspre prepararán burduntzi de cerdo campero estilo vasco, mientras Eduardo Benítez y Mikel López de Viñaspre sirvirá un txuletón de vaca vieja con piquillos.

La oferta local suma una hamburguesa Crispy Fire, a cargo de Renzo y Daniel Cocchia, de La Birra Bar; un ossobuco braseado en brioche de wagyu, de Alejandro Tarditti y Gonzalo Sacot; y la picaña Fire de Carlos Avalle.

Los invitados internacionales

Entre los cocineros invitados, Hideki Matsuhisa traerá el YakinikuDON desde Barcelona. Su restaurante, Koy Shunka, tiene una estrella Michelin.

Joan Bagur, de Oaxaca Cuina Mexicana, también de Barcelona, preparará un taco de cochinita pibil estilo Yucatán.

Italia aportará dos parrillas: Vincenzo Cugliari, de Trattoria Dall’Oste (Florencia), cocinará contrafiletto al pepe verde, y Pasquale Maravita, de La Baita Braceria (Nápoles), rib Angus con champiñón.

Leo Cao, de Divino Steak House (Galicia), presentará el Bocado Divino.

Desde Colombia, Sdan Hinestroza, de La Casa Humo Grill (Medellín), sirvirá cebiche de cuadril de res ahumado. Julio Cruz, de Don Cruz Steakhouse (Ecuador), ofrecerá cerdo a la barbosa y camarón a la rejilla.

Paraguay sumará dos propuestas: Negro Riveros, de Las Brasas (Asunción), preparará cuadril 100% pastura con chimi de frutos secos, y José Balart, de Toro, vacío al asador con mandioca y chimichurri.

Por último, Pedro Nunes, de Nunes Parrilla (São Paulo), cocinará feijão tropeiro y tomahawk.

Cuánto cuestan las entradas

La entrada general cuesta $ 15.000 por día e incluye acceso para el sábado 10, el domingo 11 o el lunes 12, copa de cristal del festival, showcookings, conciertos, artesanos y charlas. El abono de tres días vale $ 30.000.

El Foodie Pass cuesta $ 35.000 por día e incluye 30 Meatcoins, la moneda del festival. Cada Meatcoin equivale a $ 1.000, por lo que el pase suma $ 30.000 en consumo.

El pase Master of Fire cuesta $ 90.000 y ofrece tres días de acceso ilimitado con 90 Meatcoins, equivalentes a $ 90.000 en consumo.

Para grupos, la opción Friends on Fire 4x3 cuesta $ 45.000 por día para cuatro personas, es decir, $ 11.250 cada una.

El abono de tres días Friends on Fire 4x3 vale $ 90.000 para cuatro personas ($ 22.500 por persona). La organización vende las entradas en www.meatandfire.org y en la puerta durante los días del festival.

Un puente entre Barcelona y Buenos Aires

Además de las parrillas, el festival suma una Zona Market para artesanos, productores y proyectos sostenibles, escenarios con música en vivo, terrazas, espacios de degustación y experiencias de marca.

La Ciudad de Buenos Aires participó como ciudad invitada en la edición 2026 de Barcelona. Una delegación integrada por Javier Brichetto, Germán Sitz y Magalí Núñez llevó a España técnicas y cortes de la parrilla argentina.

Meat & Fire debutó del 2 al 4 de junio de 2023 en el Moll de la Fusta del Port Vell, con 30 parrillas y más de 40 cocineros. Desde entonces, el festival reunió a más de 25.000 personas.

La cuarta edición, del 12 al 14 de junio de 2026, convocó a más de 30 maestros del fuego y sumó por primera vez a Colombia, Ecuador, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Rumania e Islandia.