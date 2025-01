El mejor bar de Sudamérica queda en CABA: qué tragos podés pedir

Los bares de Buenos Aires no solo sirven tragos, también son el reflejo de la identidad porteña: una fusión de tradición y modernidad. El mejor bar de Sudamérica se encuentra en CABA, ofreciendo una propuesta innovadora para los amantes de la buena coctelería.

Si sos fanático de los tragos de calidad, acá te contamos qué podés pedir en Tres Monos para vivir una experiencia gastronómica inolvidable en este lugar tan emblemático de la ciudad.

Tres Monos: ¿qué tragos podés pedir en el mejor bar de Sudamérica?

Tres Monos no solo lidera la coctelería en Sudamérica, sino que también brilla en el mundo, ocupando el puesto 7 en el prestigioso ranking The World's 50 Best Bars. Este reconocimiento lo posiciona como el mejor bar de Argentina y de todo el continente, un logro que celebra con innovación y calidad.

Tres Monos está considerado el mejor bar de Sudamérica y ocupa el puesto 7 en el ranking mundial The World's 50 Best Bars. (Foto: Instagram @3monosbar)

Para ofrecer mayor comodidad a sus visitantes, el bar amplió su espacio con "el garaje", una barra diseñada de manera no tradicional, única en el país, que permite una experiencia más cercana entre bartenders y clientes.

Además, su deck en la vereda se convirtió en un punto de encuentro obligado. Desde que llegás, te reciben con agua fresca y un ponche de bienvenida que ya marca la diferencia.

En cuanto a su carta, destacan cócteles únicos como:

Pisco y Pala: pisco, sidra, pomelo, uva negra y pimienta rosa.

pisco, sidra, pomelo, uva negra y pimienta rosa. Sake del Medio: licor de cereza, naranja, vermut.

licor de cereza, naranja, vermut. Willy Tonka: vodka, sidra y naranja.

vodka, sidra y naranja. Dolce & Banana: dulce de leche, banana, coco y whisky.

Entre los cócteles destacados se encuentran opciones únicas como Pisco y Pala, Sake del Medio, Willy Tonka y Dolce & Banana. (Foto: Instagram @3monosbar)

Pero eso no es todo: también podés disfrutar de bebidas de producción propia, como sidras, vinos naturales (Pet Nat) y hasta un whisky artesanal elaborado en Exaltación de la Cruz.

¿Dónde queda Tres Monos?

El mejor bar de Sudamérica está ubicado en Guatemala 4899, en pleno corazón de Palermo, uno de los barrios más vibrantes de CABA.

Tres Monos abre sus puertas todos los días desde las 3 pm, ofreciendo una experiencia única a quienes lo visitan. Si querés asegurarte un lugar, podés hacer tu reserva fácilmente a través de su cuenta oficial de Instagram.