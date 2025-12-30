La gastronomía argentina tiene distintos platos y postres típicos del país que fueron destacados en rankings internacionales.

En ese contexto, un postre clásico de la pastelería nacional volvió a sobresalir y se metió en el podio de una de las listas gastronómicas más consultadas del mundo.

¿Por qué el alfajor argentino fue elegido entre los mejores del mundo?

En su última actualización, Taste Atlas ubicó al alfajor argentino en el tercer puesto del ranking de las mejores galletas del mundo. El sitio destacó su equilibrio de sabores, su textura suave y la identidad cultural que representa.

El reconocimiento consolida su lugar entre las especialidades dulces más valoradas a nivel internacional.

¿Qué características del alfajor destacó Taste Atlas?

Según la descripción del sitio, el alfajor argentino se compone de dos tapas redondas y tiernas unidas por dulce de leche, aunque también admite variantes con mermeladas. La preparación suele completarse con un baño de chocolate o una cobertura de azúcar.

Taste Atlas también repasa el origen del término “alfajor”, que proviene de la palabra árabe al-hasú, asociada a la idea de relleno.

¿Cómo se convirtió el alfajor en un símbolo de la gastronomía argentina?

Aunque esta preparación tiene raíces en Andalucía, España, fue en América Latina donde evolucionó y adoptó identidades propias. En Argentina, el alfajor se transformó con el tiempo en un símbolo cultural y en uno de los productos más representativos del país.

Hoy hay alfajores de chocolate, vainilla, frutas, mousse y combinaciones especiales, en distintos tamaños y formatos, desde producciones industriales hasta elaboraciones artesanales.

¿Qué otros postres argentinos fueron destacados por Taste Atlas?

Además del alfajor, el ranking de Taste Atlas también reconoce a otros dulces tradicionales de la Argentina dentro de distintos listados internacionales. Entre ellos aparecen preparaciones que forman parte del consumo cotidiano y de la historia gastronómica del país.

Estos reconocimientos confirman que los postres argentinos siguen despertando interés y valoración en distintos puntos del mundo.

¿Cuáles son las mejores galletas del mundo según Taste Atlas?

El ranking global elaborado por Taste Atlas quedó conformado de la siguiente manera