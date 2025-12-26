Se terminó la discusión: la mejor ciudad para vivir en Argentina, según el nuevo ranking 2025

El alfajor argentino volvió a quedar en lo más alto del mapa gastronómico. El clásico dulce nacional fue elegido como una de las mejores galletas del planeta por Taste Atlas, el prestigioso sitio especializado en cocina tradicional que elabora rankings a partir de miles de reseñas de usuarios de todo el mundo.

En su última publicación, la plataforma ubicó al alfajor en el tercer puesto del ranking global, destacando su sabor equilibrado, su textura característica y su identidad cultural. El reconocimiento no solo reafirma su popularidad dentro del país, sino que también consolida su lugar entre las especialidades más valoradas a nivel internacional.

El alfajor argentino fue elegido entre los mejores del mundo

Según la descripción de Taste Atlas, el alfajor argentino se compone de dos galletas redondas y tiernas unidas por dulce de leche, aunque admite variantes con mermeladas. La preparación suele completarse con un baño de chocolate o una cobertura de azúcar glas, dos presentaciones que ya forman parte del imaginario gastronómico local.

El sitio también repasa el origen del término “alfajor”, que deriva de la palabra árabe al-hasú, asociada a la idea de relleno.

Alfajores

Aunque esta preparación tiene raíces en Andalucía, España, fue en América Latina donde evolucionó y adoptó identidades propias. En Argentina, el alfajor se transformó con el tiempo en un símbolo cultural.

Hoy existen alfajores de chocolate, vainilla, frutas, mousse o combinaciones especiales, en distintos tamaños y formatos.

Este nuevo reconocimiento internacional refuerza una convicción compartida puertas adentro: el alfajor es parte del ADN gastronómico del país y sigue conquistando paladares más allá de las fronteras.

Las 5 mejores galletas del mundo, según Taste Atlas