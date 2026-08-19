Despertar el paladar con un budín marmolado de naranja y chocolate es una experiencia que combina sabores intensos y texturas irresistibles. Esta receta, simple y económica, es perfecta para quienes buscan un postre delicioso sin complicaciones.

Con pocos ingredientes y en poco tiempo, este budín se convierte en una opción ideal para sorprender en reuniones familiares o simplemente disfrutar en casa. Su combinación de naranja y chocolate logra un equilibrio delicioso en cada bocado.

Ingredientes y cantidades necesarias

Para preparar un budín marmolado de naranja y chocolate, se requiere una lista de ingredientes sencilla. Se necesitan 200 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca, 3 huevos, 200 mililitros de jugo de naranja natural, 200 gramos de harina, 50 gramos de cacao en polvo y 1 sobre de polvo de hornear. Además, se sugiere contar con el Molde de Budín Vidrio Templado 27 x 14 cm de Hudson, que permite una cocción uniforme y fácil visualización del proceso.

Con estos ingredientes en mano, se obtienen un sabor y una textura ideales para disfrutar de una merienda o postre especial. La combinación de la naranja y el chocolate resulta en un resultado que sorprende por su delicadeza y equilibrio.

Preparación paso a paso

La preparación del budín inicia con la mezcla de la manteca y el azúcar, que se debe batir hasta obtener una consistencia cremosa. Luego, se incorporan los huevos uno a uno, mientras se continúa batiendo. Es importante agregar el jugo de naranja para aportar humedad y sabor. A continuación, se tamizan la harina, el cacao y el polvo de hornear y se integran de forma envolvente a la mezcla anterior.

El próximo paso es dividir la masa en dos partes: a una se le añade el cacao en polvo, que brinda el color y el sabor característicos del chocolate. Para lograr el efecto marmolado, se alternan cucharadas de ambas mezclas en el molde Hudson, facilitando la creación de un diseño atractivo. Esto no solo enriquece la presentación, sino que también ofrece una experiencia tanto visual como gustativa en cada bocado.

Tiempo de cocción y resultado esperado

El budín se hornea a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. El uso del Molde de Pan y Budín de Hudson permite observar el punto de cocción a través del vidrio, evitando sorpresas y asegurando un resultado perfecto. Al finalizar la cocción, se debe esperar a que el budín se enfríe para desmoldarlo con facilidad y conservar su forma.

Al cortarlo, se puede apreciar el diseño marmolado, donde se mezclan los tonos del chocolate y la naranja. El sabor final se manifiesta en una combinación suave que invita a repetir. Este budín no solo satisface el paladar, sino que también se evidencia como una opción económica y fácil de realizar.