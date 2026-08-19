Zonas frías: el tira y afloje de los gobernadores perjudicados tras el acuerdo de Santilli con el Norte
El Gobierno acordó nuevos subsidios para las “zonas cálidas” a cambio de apoyo para modificar el régimen de zona fría. Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Neuquén reclaman precisiones y buscan frenar o demorar el avance del proyecto en el Senado.
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