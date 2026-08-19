En esta noticia Qué pasa con zonas frías

El gobierno nacional acordó ayer con los gobernadores del Norte un subsidio para las “zonas cálidas”, a cambio de los votos para eliminar el régimen de zonas frías en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Si bien los aliados anticiparon que el proyecto no se trataría este año, ahora hay dudas. La respuesta de los aliados y el tira y afloje con Nación.

El martes por la tarde Diego Santilli selló una promesa con los gobernadores del Norte Grande. En búsqueda de reordenar a los aliados para conseguir sanciones claves como el fin de las PASO y el fin de zonas frías, el gobierno materializará en una resolución de Economía que será publicada antes de septiembre.

Según indicaron fuentes de Economía a El Cronista, luego que se consigan los votos y se le dé la media sanción restante en el Senado al proyecto de modificación del régimen de Zonas Frías, para convertirlo en ley. La idea es que se incremente la cobertura en KW al doble, diferenciando así entre zonas cálidas y muy cálidas.

Qué pasa con zonas frías

Antes de la resolución de Santilli, fuentes de los gobernadores aliados que pertenecen a las provincias perjudicadas habían advertido a El Cronista que el acuerdo con el Gobierno era que la ley no se tratara este año.

Sin embargo, las nuevas definiciones llenaron de incertidumbre algunas charlas con la Rosada. Como ya contó este medio, las alianzas electorales de Javier Milei se extienden a provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Estas dos últimas conversaciones no están blanqueadas, pero, fuentes calificadas aseguraron que en Córdoba el Ejecutivo habría acordado ir dividido en las elecciones locales a cambio de eliminar las PASO.

En Santa Fe, Maximliano Pullaro se presenta a la reelección con un mal resultado en las elecciones 2025, algunas voces legislativas aseguraron que irán junto a los libertarios el próximo año.

Sin embargo, estas tres aliadas, junto con Neuquén, están en contra de eliminar el régimen de zonas frías. Dicha medida perjudica a zonas que hoy están alcanzadas por los subsidios, si bien es posible que termine de legislarse una vez haya terminado el invierno.

Alvez Julian

“Por más que hayan hablado con los del Norte, no sé si van a llegar con los tiempos legislativos para sacarlo ahora”, aseguró una voz allegada a la gobernación de Mendoza.

Esto mismo es ratificado por ciertas voces en el Senado, dónde todavía no existe un panorama de cuando comenzaría a tratarse la quita de subsidio a la zona media de argentina. Se dejaría únicamente el subsidio a la zona patagónica.

“Es para encuadrarlos (a los gobernadores del Norte) con otras reformas”, afirmaron en diálogo con este medio.

Si bien desde ciertas provincias radicales hablaron de que todavía no hubo reuniones clave como con Rogelio Frigerio, Maximliano Pullaro ni Alfredo Cornejo, lo cierto es que Diego Santilli comenzó a juntarse de manera individual con los mandatarios.

“No vamos a aprobar que les den zonas cálidas a los otros y nos saquen zonas frías”, indicó una voz cordobesa a El Cronista.

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Este miércoles, luego del golpe a zonas frías, el jefe de Gabinete recibió en la Casa Rosada a Rolando Figueroa.

“No han hablado con los damnificados, han ido primero los del norte, en algún momento arrancarán con los gobernadores que le faltan. Tiene que suceder la reunión con los gobernadores radicales”, indicó una voz radical pese a admitir que Juan Pablo Valdés, el gobernador de Corrientes, si estuvo presente en el meeting de los mandatarios del norte.