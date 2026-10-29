Scania presentó en Escobar la nueva generación de buses Super, con la que renueva su oferta para los segmentos de larga distancia e interurbano.

El modelo incorpora un nuevo tren de potencia que integra motor, transmisión, ejes y sistemas auxiliares, y promete un ahorro de combustible de al menos 8% frente a la generación anterior.

El lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia de la automotriz sueca para “ganar eficiencia operativa” en uno de los segmentos donde, actualmente, concentra cerca del 43% del mercado argentino.

La automotriz sueca presentó la nueva generación de buses Super, equipada con un tren de potencia integral que permite reducir el consumo de combustible desde un 8%. Silvio Serber 2026

Según pudo saber El Cronista, el desembarco de la nueva tecnología está respaldado por un fuerte plan de inversiones industriales.

Entre 2020 y 2022 la empresa destinó u$s 45 millones a la modernización de su planta de Tucumán para producir las cajas de cambio G33 y G25 que forman parte del nuevo tren motriz .

A eso se suman más de u$s 160 millones invertidos en el país durante los últimos 12 años.

Y otros u$s 12 millones desembolsados en 2026 para fortalecer su red de concesionarios.

Una nueva línea de buses más eficiente

La nueva línea de buses incluye motores de 13 litros con potencias de 420 y 460 caballos, una transmisión Scania G25CM de 14 velocidades y nuevos diferenciales R756 y R716 desarrollados para reducir el régimen de giro del motor y optimizar el consumo. Cabe destacar que todos los componentes de este sistema son producidos en la planta de Scania en Tucumán.

Alejandro Pazos, CMO de Scania Argentina, señaló que dentro del segmento de larga distancia e interurbano, la marca ostenta entre el 40% y el 45% de participación de mercado : “El año pasado cerramos con casi 360 unidades vendidas. Este año vamos a estar en torno a las 350 y para 2027 estimamos superar las 400 unidades”.

En esa línea, el ejecutivo explicó que el crecimiento esperado responde tanto a una mayor demanda del turismo como a la necesidad de renovación de flotas, postergada durante varios años. En el negocio de larga distancia, la antigüedad promedio de los vehículos debe mantenerse entre cuatro y cinco años, lo que obliga a reemplazar unidades regularmente.

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Tucumán, una pieza clave en la estrategia regional

Aunque los chasis -estructura interna de un vehículo- de buses se ensamblan en Brasil, una parte crítica del nuevo producto nace en la Argentina.

La planta de Scania en Tucumán produce cajas de cambio, diferenciales y otros componentes que luego se exportan para el ensamblaje final de vehículos destinados a toda América Latina.

“Todo lo que fabricamos en Tucumán se exporta. Es un hub industrial 100% exportador”, destacó Pazos.

Para producir las cajas de cambio G25 y G33 que integran el tren motriz Super, Scania invirtió u$s 45 millones entre 2020 y 2022 en su planta de Tucumán. El desembolso incluyó la incorporación de maquinaria, capacitación de personal en nuevas tecnologías y la adaptación a un formato de fábrica 4.0.

El lanzamiento de Super también llega acompañado por un paquete comercial de financiación de hasta el 80% del valor de la unidad a través de Scania Credit, con opciones de 12 meses a tasa 0% o 24 meses al 8%.

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La mirada puesta en energía y minería

Además del transporte de pasajeros, la compañía tiene tres verticales que considera “estratégicas”: agro, minería y oil & gas.

En Vaca Muerta -donde la firma posee alrededor del 45% de participación en transporte vinculado a la industria petrolera- recientemente impulsó junto a Poliworld la incorporación de 7 camiones propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) para operaciones logísticas.

La minería también ganó peso dentro de su estrategia. En marzo de este año, anunció que cerró acuerdos con Vicuña, el megaproyecto de cobre que desarrollan Lundin y BHP en San Juan, donde además de proveer vehículos participará en el mantenimiento integral de la flota utilizada para la construcción del proyecto.

De la mano del campo, la energía y la minería, la compañía proyecta un excelente año de actividad, justo en el momento en el que celebra medio siglo con producción en la Argentina. El plan 2026 incluye inversiones por u$s 12 millones en el país y un crecimiento estimado de 4% en relación a un 2025 que ya fue récord en ventas.

“Super refleja la visión de incorporar innovación global y ponerla al servicio de un transporte cada vez más eficiente y sustentable”, sostuvo Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina.