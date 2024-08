La vitamina C es fundamental para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos del cuerpo. También aporta antioxidantes, controla la presión arterial, previene la deficiencia de hierro y fortalece el sistema inmunológico.

Ayuda también a r educir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Para obtenerla se puede consumir frutas como la naranja. Sin embargo, existe otra alternativa que también que cuenta con más cantidad por porción

¿Cuál es la fruta con más vitamina C que la naranja?



Se trata de la acerola, una fruta tropical que a primera vista es parecida a la cereza. Brinda 20 veces más vitamina C que la naranja, por cada 100 gramos se obtiene entre 1000 y 2000 miligramos, según la revista Journal of food science and technology. La necesidad diaria es solo de 60 miligramos.

Con una unidad al día (aproximadamente 10-15 gramos) se cubren las necesidades de vitamina C12.

Si bien es originaria de América Central, se expandió hacia América del Sur, incluyendo Brasil. Hoy también se cultiva en otras regiones tropicales de Asia y África.

La acerola es una fruta muy común en Brasil.

¿Por qué el cuerpo necesita vitamina C?

La C12 actúa en el cuerpo como un antioxidante que protege a las células ante daños causados por los radicales libres, permite la producción del colágeno , mejora la absorción del hierro de origen vegetal y fortalece el sistema inmunitario , según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

Las vitaminas que aporta la acerola son A, B1, B2, B6 y sales minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio . Además, tiene carotenoides, flavonoides, azúcares y polifenoles.

¿Qué gusto tiene la acerola?

La acerola se caracteriza por tener un sabor ácido y un tono que varía entre el rojo y amarillo. Además de los nutrientes, ayuda con la producción del colágeno y tiene los siguientes efectos:

Protege contra los rayos ultravioleta.

Retrasa el riesgo de envejecimiento prematuro.

Disminuye el riesgo de lesiones musculares.

Reduce el estrés oxidativo.

Reduce la genotixidad

La acerola se puede usar para licuados, mermeladas y postres.

Propiedades y beneficios de la vitamina C

Antioxidante poderoso

La vitamina C protege las células del daño causado por los radicales libres, lo que ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

Control de la presión arterial

Estudios sugieren que la vitamina C puede reducir la presión arterial.

Reducción del riesgo de enfermedades cardíacas

Ayuda a proteger contra enfermedades cardíacas.

Prevención de la deficiencia de hierro

Mejora la absorción de hierro.

Fortalecimiento del sistema inmunológico