El consumo de huevos duros es habitual en la rutina diaria de los argentinos por la cantidad de beneficios que aporta al cuerpo humano y al bienestar general. Sin embargo, pocos saben que su agua hervida sigue siendo útil, sobre todo para el beneficio de las plantas del hogar. En vez de tirarla, como se realiza habitualmente, se pueden aprovechar sus minerales. Las cáscaras de los huevos están repletas de minerales, sobre todo de calcio, un nutriente esencial para las plantas. El agua de los huevos duros puede: Una vez que se hierven los huevos, se debe dejar enfriando el agua antes de utilizarla para las plantas, ya que el agua caliente puede dañar las raíces. Es importante remarcar que el riego es sobre la tierra, no sobre las hojas. Se debe calcular una o dos tazas por planta, según el tamaño. La frecuencia puede ser semanal o cada diez días. Otro dato a saber es que regarlo muy seguido puede alterar el equilibrio de la tierra y no podría aportar beneficios reales. El agua de huevo duro es más beneficiosa para especies con crecimiento activo como, por ejemplo: En cambio, especies más ácidas como hortensias, azaleas o arándanos pueden ser contraproducentes por tener un suelo más alcalino. Cabe destacar que el agua actúa como complemento y no es una solución principal. Y no todas las plantas y suelos responderán de la misma manera.