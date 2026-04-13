Cocinar pechuga de pollo puede parecer una tarea simple, pero hay pequeños trucos que marcan una gran diferencia. Uno de ellos ha llamado la atención en redes y cocinas caseras: poner vinagre en la sartén antes o durante la cocción. Aunque a primera vista suene extraño, muchos aseguran que este ingrediente puede cambiar por completo el resultado final. El secreto no está solo en el sabor, sino también en la textura y en cómo se comporta el pollo al freírse. Detrás de esta práctica hay una explicación sencilla, pero poco conocida. No se trata de una moda reciente, sino de un recurso que se ha utilizado durante años en distintas cocinas. Poner vinagre en la sartén para freír pechuga de pollo tiene varios efectos prácticos. El principal es que ayuda a ablandar ligeramente las fibras de la carne, lo que puede hacer que el pollo quede más jugoso tras la cocción. El vinagre contiene ácido acético, que actúa sobre las proteínas del pollo. Esto facilita que la carne retenga mejor la humedad y evita que se reseque, especialmente cuando se cocina a fuego alto. Además, este truco también puede ayudar a reducir olores fuertes durante la cocción. Esto es útil en cocinas cerradas o cuando se preparan varias piezas al mismo tiempo. Otro beneficio es que puede contribuir a que la superficie del pollo se dore de forma más uniforme, siempre que se utilice en pequeñas cantidades y combinado con aceite. Muchos cocineros recomiendan poner vinagre en la sartén porque mejora la textura sin necesidad de técnicas complejas. Es una forma rápida de obtener un resultado más tierno sin marinar durante horas. Sin embargo, es importante usarlo con moderación. Un exceso de vinagre puede alterar el sabor del pollo y hacerlo demasiado ácido, lo que no es deseable en la mayoría de recetas. La recomendación habitual es agregar unas pocas gotas o una cucharadita, dependiendo de la cantidad de pollo. También se puede combinar con especias o hierbas para equilibrar el sabor. En definitiva, este truco funciona porque modifica ligeramente la estructura de la carne. No es imprescindible, pero sí puede marcar la diferencia entre una pechuga seca y una más jugosa y agradable al paladar.