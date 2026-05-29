El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lanzó una advertencia sobre los alimentos procesados que se venden en supermercados sin sellos frontales. A través de un mensaje en redes sociales, aclaró que la ausencia de advertencias no significa automáticamente que un producto sea completamente saludable.

En su publicación, el ISSSTE señaló: “Ni todo con sello es malo, ni todo sin sello es perfecto”, y recordó que los sellos nutrimentales funcionan como una herramienta de orientación para ayudar a las personas a tomar decisiones de consumo más informadas y equilibradas todos los días.

¿Chau etiquetado frontal? El proyecto que busca eliminar los sellos negros de los alimentos

El ISSSTE pidió no confiarse de los productos “sin sellos”

El organismo explicó que muchos consumidores creen que los alimentos sin sellos son siempre mejores para la salud. Sin embargo, aclaró que algunos productos todavía pueden contener ingredientes poco nutritivos, aunque no superen los límites establecidos para calorías, sodio, azúcares o grasas.

Además, el ISSSTE destacó que “la clave está en el equilibrio”, pues los sellos no prohíben productos, sino que “orientan y te ayudan a decidir qué, cuánto y con qué frecuencia consumir”. La recomendación principal es revisar etiquetas completas y evitar excesos frecuentes.

Los sellos alertan sobre exceso de azúcar, sodio y grasas.

Un producto sin sellos no siempre es totalmente saludable.

El etiquetado frontal ayuda a comparar productos similares.

Las etiquetas permiten identificar ingredientes críticos rápidamente.

El consumo frecuente de ultraprocesados puede afectar la salud.

La NOM-051 obliga a usar etiquetado frontal en México. ISSSTE

Qué dice la NOM-051 sobre las etiquetas en México

El Gobierno de México recordó que el etiquetado frontal es obligatorio para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que se comercializan en el país. Esta regulación se encuentra establecida dentro de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y aplica tanto a productos nacionales como importados.

La norma establece cinco sellos de advertencia en forma de octágono para alertar sobre excesos de calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio. También incluye leyendas precautorias sobre cafeína y edulcorantes no recomendables para niñas y niños.

Asimismo, la NOM-051 prohíbe personajes infantiles, caricaturas, celebridades o elementos interactivos en productos con sellos, debido a que podrían incentivar el consumo entre menores de edad. La intención es ofrecer información clara y reducir prácticas publicitarias consideradas engañosas.

La NOM-051 obliga a usar etiquetado frontal en México.

Existen cinco sellos de advertencia nutricional oficiales.

También hay leyendas sobre cafeína y edulcorantes.

Los productos pequeños utilizan “ mini-sellos ”.

Se restringe el uso de personajes dirigidos a niños.

La ley de etiquetado frontal cambió la visión sobre ciertos productos.

El Gobierno dijo que los sellos ayudan a tomar mejores decisiones

De acuerdo con el Gobierno federal, el etiquetado frontal “advierte al consumidor final de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos”. Esto permite identificar rápidamente productos con mayores riesgos para la salud cuando se consumen en exceso.

Las autoridades también destacaron que el sistema facilita comparar alimentos similares y entender mejor su contenido nutricional. Gracias a ello, las personas pueden equilibrar su alimentación sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados o revisiones complejas de ingredientes.

El ISSSTE insistió en que aprender a leer las etiquetas puede convertirse en una herramienta cotidiana para mejorar hábitos alimenticios. La recomendación es priorizar productos frescos, revisar ingredientes y evitar dejarse llevar únicamente por la ausencia de sellos en los empaques.