La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) decidió suspender la producción y comercialización en supermercados de una de las marcas más conocidas de aceites de oliva por tratarse de un producto “que no cumple con la reglamentación vigente“.

Mediante la Disposición 192/2026 publicada por el organismo de control en en el Boletín Oficial, se informó que este producto no cuenta con los registros sanitarios ni el etiquetado legal que exige la normativa actual .

¿Cuál es el aceite de oliva que decidió prohibir la ANMAT?

El organismo de control sanitario dispuso la suspensión de comercialización del siguiente insumo para cocinar:

“Aceite de Oliva extra virgen; marca: Tierra de Oliva; Cont. Neto: 500ml; RNPA N° 12301246; Fecha Vto. Diciembre 2027; Fabricado y Envasado Razón Social: Establecimiento Los Juárez. Chamical – La Rioja; RNE N° 12310897”,

Entre las causas de la suspensión, ANMAT explicó que la principal razón por las que “se procedió a la suspensión” fue no cumplir con los artículos 6 bis y 13 del Código Alimentario Argentino.

Desde ANMAT informaron que estos aceites de oliva carecían de registros de establecimiento y de productos. Por esta razón, el producto no cumple con las normativas alimentarias vigentes , lo cual podría poner en riesgo la salud de los consumidores.

El aceite de oliva que ANMAT decidió prohibir.

A su vez, los envases detectados estaban falsamente rotulados, dado que mostraban un Registro Nacional de Establecimieto (RNE) y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que pertenecía en realidad a otro insumo diferente.

¿Qué resolvió ANMAT sobre los aceites de oliva ilegales?

La venta del producto falsificado se prohibió tanto en locales físicos como en tiendas online, luego de un convenio articulado entre la firma y las dependencias a cargo del organismo de control.

Después de observar todas las irregularidades que presentaban los productos , ordenaron prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en Argentina y en todas las plataformas de venta online de este producto en “cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

Entre los motivos de su decisión señalan que “no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad”.

También exigieron que se suspenda la comercialización en todo el territorio nacional de los productos que lleven como el RNE falso, ya que se trata de un registro inexistente.

¿Cómo diferenciar los productos falsos de los verdaderos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

ANMAT informó el protocolo para diferenciar productos falsos de los verdaderos.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron.