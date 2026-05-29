El Gobierno de México informó que el programa Salud Casa por Casa ya superó las 18 millones de visitas domiciliarias en todo el país. La estrategia busca brindar atención preventiva, seguimiento médico y apoyo directo a personas adultas mayores y personas con discapacidad en sus hogares.

A pocos días de cumplir su primer aniversario, el programa creado por la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó 18 millones 406 mil visitas. Las consultas incluyen elaboración de expedientes clínicos, mediciones médicas, recetas y seguimiento de enfermedades para personas con dificultades de traslado.

Servicio de Salud Casa por Casa del Gobierno de México.

Más de 11 millones de personas ya recibieron atención

Durante “La Mañanera del Pueblo”, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que 11 millones 585 mil visitas corresponden a primeras consultas. En ellas se realiza el expediente clínico y una valoración inicial completa de cada persona atendida en domicilio.

La segunda visita acumula más de 6 millones de atenciones. En esta etapa se realizan mediciones de glucosa, colesterol, triglicéridos y signos vitales, además de evaluaciones nutricionales con toma de peso y talla para dar seguimiento preventivo.

Total de visitas: 18 millones 406 mil

Personas atendidas: 11.5 millones

Hogares visitados: 8.9 millones

Profesionales participantes: cerca de 20 mil

Más de 10 mil pacientes fueron enviados a hospitales

El programa busca acercar servicios médicos a los hogares

La tercera visita ya suma más de 741 mil atenciones domiciliarias. Su objetivo es reforzar la prevención, monitorear enfermedades y orientar a las personas sobre la incorporación al Servicio Universal de Salud y procesos de credencialización médica.

Programa para el 2026 para la salud de los mexicanos adultos mayores. Gobierno de México

El informe también señala que más de 10 mil derechohabientes fueron referidos de urgencia a hospitales y unidades médicas del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. Esto permitió atender casos prioritarios detectados directamente durante las visitas realizadas en viviendas.

Con cerca de 20 mil profesionales de la salud desplegados en todo México, el programa fortalece la atención preventiva para sectores vulnerables. La estrategia se enfoca especialmente en personas adultas mayores y pensionados que enfrentan dificultades para acudir a clínicas u hospitales.