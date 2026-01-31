En esta noticia La dieta ideal para prevenir el Alzheimer, según expertos

Las personas mayores que siguen las pautas de la dieta mediterránea presentan un menor riesgo de sufrir deterioro cognitivo, de acuerdo con un estudio en el que ha colaborado la Universidad de Barcelona (UB), junto a otras cinco universidades y centros de investigación europeos.

En el estudio, publicado en la revista “Molecular Nutrition and Food Research”, participaron 840 individuos de más de 65 años (65 %, mujeres) provenientes de las regiones francesas de Burdeos y Dijon.

La iniciativa se enmarca dentro del programa "Una dieta sana para una vida sana“, el cual ha sido desarrollado a lo largo de doce años.

En el presente estudio, se ha desarrollado un índice metabolómico dietético, fundamentado en biomarcadores extraídos del suero de los participantes, relacionado con los grupos de alimentos que constituyen la dieta mediterránea. Posteriormente, se ha analizado la correlación de este índice metabolómico con el deterioro cognitivo.

Se seleccionaron como biomarcadores los niveles de referencia de ácidos grasos saturados e insaturados, así como los metabolitos de polifenoles derivados de la microbiota intestinal y otros fitoquímicos presentes en el suero, que reflejan la biodisponibilidad individual de cada persona.

El deterioro cognitivo fue evaluado mediante una serie de cinco pruebas neuropsicológicas a lo largo de un periodo de doce años.

El estudio muestra que la dieta mediterránea, evaluada a través de biomarcadores, puede proteger contra el deterioro cognitivo en personas mayores.

La experta Alba Tor-Roca, primera firmante del estudio e investigadora del CIBERFES (Centro de Investigación biomédica en Red. Fragilidad y Envejecimiento saludable) en la UB, ha afirmado que “constatamos que una adherencia a la dieta mediterránea evaluada por un panel de biomarcadores dietéticos se asocia inversamente con el declive cognitivo a largo plazo en las personas mayores”.

“Este resultado apoya el uso de estos indicadores en evaluaciones de seguimiento prolongado para observar los beneficios para la salud asociados a la dieta mediterránea u otros patrones dietéticos y así guiar el asesoramiento personalizado en edades avanzadas”, ha considerado.

Fuente: EFE