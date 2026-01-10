En esta noticia Alimentos que pueden aumentar el riesgo de Alzheimer, según investigación

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente existen 47 millones de personas que sufren de Alzhéimer y otras demencias, cifra que se proyecta que ascenderá a 75 millones en 2030 y a 132 millones en 2050.

La "demencia“, conforme a la definición proporcionada por la OMS, es un término que “engloba a varias enfermedades, en su mayoría progresivas, que afectan a la memoria, a otras capacidades cognitivas y al comportamiento y que interfieren notablemente en la capacidad de la persona para llevar a cabo las actividades cotidianas".

Como indican las directrices del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023), elaborado por el Ministerio de Sanidad, las organizaciones internacionales enfatizan la importancia de la estrategia orientada a la reducción del riesgo y la prevención.

En este contexto, la detección “precoz”, junto con “un plan de actividad física, entrenamiento cognitivo y una modificación de los hábitos dietéticos“, resulta beneficiosa para lograr un envejecimiento activo y saludable.

Un estudio publicado por el “New England Journal of Medicine” reveló que los pacientes “con altos niveles en la sangre de homocisteína presentan un doble riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer “, según informó Europa Press.

La homocisteína es un tipo de aminoácido que contienen las proteínas, en particular las carnes rojas y “sus niveles aumentan cuando la dieta de las personas está compuesta principalmente de proteínas animales y de muy poca fruta y verdura".

Por su parte, el consumo de vitamina B y ácido fólico, presentes en las frutas y verduras “pueden reducir los niveles de homocisteína, ya que la convierten en un aminoácido que no es nocivo”.