En esta noticia La alta cocina y el encanto del fine dining

La prestigiosa Guía Michelin desembarcó en Argentina a fines de 2023 para poner en valor la gastronomía de Buenos Aires y de Mendoza. Desde su llegada, múltiples locales buscan perfeccionar su propuesta para ingresar al listado y sorprender a los inspectores. Mientras proyectos nuevos como Trescha destacaron en el ranking internacional, otras insignias consagradas como Aramburu también alcanzaron las codiciadas dos estrellas Michelin.

El reconocimiento internacional impulsó el interés de locales y turistas por descubrir estas cocinas galardonadas. Así, la guía distingue tanto la excelencia técnica como las opciones accesibles para todos los públicos. De esta forma, el circuito culinario porteño ofrece alternativas ejecutivas que cuidan el bolsillo sin resignar calidad gastronómica.

La alta cocina y el encanto del fine dining

La Guía Michelin suele premiar a los establecimientos de fine dining por su nivel de exclusividad y rigor técnico. En esa línea se destacan algunos como Trescha, un restaurante que ofrece un exclusivo menú degustación de 14 pasos con maridaje. Su chef Tomás Treschanski lidera el proyecto, cuya alta cocina permanece distinguida con estrellas desde su apertura en 2023.

El menú de 14 pasos de Trescha ofrece cocina del más alto nivel que destacó con estrella Michelin durante sus 3 años consecutivos. Snacks, platos de alta cocina y postres donde cada producto se lleva a su nivel más alto justifican su menú que supera los $ 300.000 por persona.

La cocina de Trescha lleva cada producto a su más alto nivel.

BIS Bistró: elegancia contemporánea en Recoleta

Ubicado en Vicente López 1661, BIS Bistró es el proyecto descontracturado del chef Gonzalo Aramburu. Este restaurante galardonado, ubicado frente al clásico homónimo a su creador, obtuvo el el sello Bib Gourmand por su gran relación precio calidad-

Para aquellos que buscan una iniciativa más barata de alto nivel, se ofrece un menú ejecutivo de mediodía de martes a viernes. La propuesta incluye dos pasos por $42.000 o tres pasos por $48.000, ambos acompañados por copa de vino Saint Felicien y café.

Bis es la propuesta más económica del prestigioso chef Aramburu.

MDL Mercado de Liniers: menú degustación

El chef Dante Liporace presenta su propuesta de mediodía en Gorriti 6012, en el barrio de Palermo. El famoso restaurante Mercado de Liniers ofrece un menú cerrado en formato degustación de varios pasos a un valor de $40.000. Esta alternativa permite experimentar la técnica de alta cocina en un formato ágil durante el almuerzo.

Anafe: sabores globales en Colegiales

Dirigido por los chefs Mica Najmanovich y Nico Arcucci, este espacio ubicado en Virrey Avilés 3383 ostenta la distinción Bib Gourmand. Durante el mediodía ofrecen un menú de dos pasos por $40.000 o tres pasos completos por $45.000. La casa combina pequeños platos de estación con una cuidada selección de vinos.

Caseros: cocina de hogar en San Telmo

Este clásico rincón porteño se ubica en Avenida Caseros 486 y cuenta con el reconocimiento Bib Gourmand de la guía. Su menú de mediodía consta de entrada, plato principal y bebida a precio accesible con sabor casero. La propuesta mantiene la cocina abierta de corrido para recibir a los comensales durante todo el día.

Ness es otro restaurante destacado por la Guía Michelin.

Casa Veltri: propuesta ejecutiva en Recoleta

Ubicado sobre Juncal 1642, Casa Veltri integra el listado de restaurantes recomendados por la guía internacional. De lunes a viernes entre las 12 y las 16 horas, sirve un menú con plato principal, bebida y postre o café. El costo es de $25.000 con bebida sin alcohol o de $28.000 si se opta por copa de vino.

Han: alta cocina coreana en Villa Crespo

El chef Pablo Park lidera esta propuesta que obtuvo una estrella Michelin en el barrio de Villa Crespo. Para el mediodía, el local situado en Vera 966 dispone del Set Hanguk a un valor de $25.000. El menú incluye la sopa Dwaeji-Gukbap, kimchi y helado, con opción de sumar entradas tradicionales.

Algunos restaurantes Michelin ofrecen alternativas más económicas.

Una propuesta distinta en Paternal: MN- Santa Inés

La chef Jazmín Marturet lidera esta propuesta que obtuvo la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin en el barrio de La Paternal. Para el mediodía, el local situado en Ávalos 360 dispone de un menú corto y rotativo con platos principales que rondan entre los $19.000 y $22.000. La propuesta de cocina fusión popular incluye opciones que cambian semanalmente, entradas tradicionales y postres caseros elaborados en una pintoresca ex panadería barrial

Ness: una garantía de excelencia gastronómica

El chef Leo Lanussol, junto a su socio Esteban Cigliutti, diseñó un menú corporativo de mediodía pensado para los trabajadores del creciente polo de oficinas del barrio. La propuesta adapta la cocina del restaurante a un formato diario más práctico y accesible que su oferta habitual, ideal para la dinámica rápida de los equipos de trabajo.

Disponible de martes a jueves por $70.000 por persona, el menú incluye agua, pan a las brasas, principal, guarnición, bebida y postre o café. Destacan platos como la pesca del día, cerdo con chili crisp o gírgolas, acompañamientos de estación y su clásico flan de halva o café Cuervo para cerrar.