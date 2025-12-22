El pan dulce es un infaltable en las mesas navideñas de los argentinos. Este se puede conseguir en panaderías de todo el país, pero sin dudas los más cotizados son los que elaboran los chefs más famosos de la Argentina.

Desde el pan dulce que vende Damián Betular en su patisserie de Villa Devoto hasta el de Maru Botana en sus locales, una recopilación de los panes dulces de los famosos, cuánto cuestan y dónde conseguirlos a días de Navidad.

Cuánto cuesta el pan dulce de la pastelería de Damián Betular

El pan dulce de Betular Pâtisserie se vende a $ 56.000 y puede adquirirse a través del sitio web oficial, con modalidad de retiro Take Away, o de forma presencial en la sucursal ubicada en Mercedes 3900, Villa Devoto.

La versión creada por Damián Betular se destaca por una preparación poco tradicional: está elaborada a base de cacao, lo que ya lo diferencia de los pan dulces clásicos. Pero además incluye ingredientes premium como avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, con un equilibrio perfecto entre sabores dulces, cítricos y tostados .

Una de las características más llamativas es su cobertura. En la superficie lleva un craquelin de cacao y avellanas, que aporta una textura crujiente y un acabado visual que lo convierte en un producto de pastelería de alta gama.

Cuánto cuesta el pan dulce de Maru Botana

La reconocida pastelera Maru Botana ofrece para estas fiestas dos versiones imperdibles del típico pan dulce: uno con masa de chocolate y chips cubierto con glaseado y otro con frutos secos, glasé, garrapiñadas y más frutos secos glaseados.

Ambas versiones son de un kilo y se pueden conseguir en sus locales (El Salvador 5900, 11 de septiembre 982, Echeverría 3240, Suipacha 1371) y en la tienda online por $ 45.000.

Cuánto cuesta el pan dulce de Donato de Santis

Otro de los cocineros y jurados de Masterchef, Donato de Santis, también vende pan dulce en sus locales Cucina Paradiso.

Donato apuesta por el panettone clásico. Esta versión pesa 750 gramos y viene cargada de almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja, con una cobertura de almendras. Se consigue por $ 29.990.

Cucina Paradiso cuenta con varias sucursales:

Soldado de la Independencia 851, Cañitas;

Pacheco de Melo 1865, Recoleta;

Armenia 1610, Palermo;

Bahía Blanca 4073, Devoto;

Av. Pedro Goyena 1054, Caballito.

Cuánto cuesta el pan dulce de Ximena Saéz

La excocinera y conductora de Cocineros Argentinos (TV Pública) ofrece en su restaurante Casa Sáez tres versiones de pan dulce: con chocolate y dátiles, con chocolate blanco, frambuesa y naranja confitada y otro con pasta de pistacho y frutos secos.

Cada uno pesa 750 gramos y tiene un valor de $ 45.000. Se pueden conseguir en cualquiera de los locales ubicados en Botánico y Belgrano: República Árane Siria 3001 y Echeverría 2102.