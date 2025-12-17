Si quieren comer un rico pan dulce para Navidad y Año Nuevo, hay una receta saludable que es fácil de hacer en casa y de forma rápida. De esta manera, se pueden eliminar las harinas y el azúcar, las cuales podrían ser perjudiciales para la salud.

A su vez, es apto para diabéticos, personas que quieren cuidarse en las cenas o personas con dietas bajas en carbohidratos . Precisamente, el chef vasco Karlos Arguiñano mostró sus trucos para utilizar ingredientes sanos.

Ni harina ni azúcar: cómo hacer un pan dulce saludable para comer en Navidad y Año Nuevo. Foto: Freepik

Los ingredientes para hacer este pan dulce saludable

Si hacen esta receta navideña, podrán obtener hasta 8 porciones de pan dulce y se consigue en apenas una hora. Los ingredientes que necesitan son:

Harina de almendras: 200 g

Huevos: 3 unidades

Bananas maduras: 2 unidades

Arándanos frescos o secos: 150 g

Nueces picadas: 100 g

Aceite de coco: 50 ml

Levadura química: 1 cucharada

Esencia de vainilla: 1 cucharada

Canela en polvo: 1 cucharada

Sal: una pizca.

Paso a paso, cómo hacer este pan dulce navideño saludable

Preparar el horno precalentándolo a 180 °C: untar un molde rectangular con un toque de aceite de coco para que la preparación no se adhiera. Mezclar los ingredientes secos: en un recipiente amplio, mezclar la harina de almendras con la levadura, la canela y una pizca de sal. Agregar las nueces troceadas y remueve para que queden bien repartidas. Elaborar la parte húmeda: en otro bol, bate los huevos hasta que formen una espuma ligera. Incorpora los plátanos aplastados, el aceite de coco y el extracto de vainilla, y mezcla todo hasta conseguir una crema homogénea. Unir ambas preparaciones: vierte la mezcla húmeda sobre la seca y remueve suavemente con una espátula. Añade los arándanos con delicadeza para que mantengan su forma. Hornear la mezcla: verter todo en el molde preparado y lleva al horno durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro este salga limpio. Deja enfriar completamente antes de desmoldar y cortar. Presentación festiva: adorna con ralladura de naranja o algunos arándanos extra para darle un toque navideño. Sírvelo acompañado de una taza de té o café para un desayuno lleno de celebración.

Las recomendaciones del cocinero para esta receta de pan dulce

Uno de los consejos clave que dio el chef vasco fue que elijan la calidad de los ingredientes. “Elige arándanos frescos y nueces locales para maximizar el sabor y los beneficios”, especificó y, además, recomendó: