La gastronomía argentina es considerada la mezcla perfecta entre la parrilla, las brasas y las pastas. La tradición italiana combinada con la cocina rioplatense da como fruto sabores imperdibles donde cada plato cuenta una historia de raíces y encuentros.

Enero (Av. Costanera Rafael Obligado 7180) toma estas dos aristas para ofrecer platos imperdibles con una gastronomía superior. El restaurant con vista al río busca transmitir la idea de “enero todo el año” con una cálida atención y una puesta en escena en donde las plantas selváticas, la intimidad y el sabor son los protagonistas.

El deck aterrazado es ideal para los días de sol, donde se despliegan mesas para grupos grandes y pequeños con una vistosa barra de coctelería en el centro. Por su parte, la terraza a cielo abierto ubicada en el primer piso da plena vista al Río de la Plata y a sus atardeceres.

Deck al aire libre de Enero.

Entradas

La carta de Enero transita las raíces tanas y rioplatenses de Argentina. Dentro de sus entradas destacan las mollejas laqueadas en miel de tomillo, con un toque dulce que corta la grasa. También, para honrar la esencia gaucha preparan provoleta a las brasas con pimientos asados, tomate y olivas negras.

Para quienes busquen algo distinto, podrá elegir otras opciones como vitello tonatto (Ojo de bife madurado, mayonesa de atún, huevo y alcaparras), langostinos crujientes y burrata caprese (tomate fresco, albahaca y tapenade).

Parrillas y brasas: el primero fuerte de Enero

El restaurant utiliza leña para calentar los fierros de la parrilla para que queden con ese toque perfumado que solo se consigue con madera. El tradicional porteño bife de chorizo llega a la mesa con la grasa chamuscada y acompañado de papas fritas bien crujientes, puré de cabutia, ensaladas o tortilla de papa. Otro de los cortes que se destacan es el ojo de bife en manteca de hierbas, el asado del centro (en su presentación de 300 y 600 gramos) y el matambrito de cerdo marinado en hierbas y cítricos.

Los especiales de la cocina de Enero son aclamados por aquellos que buscan algo distinto. Se ofrecen hongos a la chapa (espinaca, pimientos, cebollas asadas y tofu marinado), salmón blanco (cremoso de arvejas, chauchas y girgolas), trucha del sur (acompañado de zanahoria glaseada, emulsión de coliflor y espinacas) y cordero patagónico.

Bife de chorizo. Damian Liviciche

Pasta bien italianas

Las pastas caseras de Enero son bien celebrados por los comensales por sus sabores intensos. La carta pasa por los ravioli de calabaza y manteca de salvia, gnocchi de provoleta (con pomodoro, chips de ajo y albahaca fresca), fusili al fierrito, mafalti de espinacas quatro formaggi, agnolotti de trucha, lasagna alla bolognese y risotto nero di sepia y langostinos.

Ñoquis de provoleta.

El menú corporativo de tres pasos por $ 36.000 de Enero

El restaurant también ofrece almuerzos corporativos para empresas por $ 36.000, en donde los comensales podrán disfrutar de tres pasos. En las entradas se podrá elegir empanadas de carne, buñuelos de espinaca y croquetas de salmón. Los principales son variados y podrán ser ensaladas, pastas o carnes:

Ensalada de palta y huevo

Berenjena parmigiana

Gnocchi de provoleta

Risotto de cabutia

Milanesa de peceta

Bife de chorizo

Para coronar la comida, el dulce podrá ser flan d edulce de leche, crumble de manzanas o helado para hacer frente al calor primaveral.