El asado es una tradición que pasa de generación en generación como símbolo de argentinidad. La Fiesta Regional del Asado a la Estaca se realizará el próximo sábado 7 de febrero y promete ser una noche cargada de sabor y música.

Dónde se realiza la Fiesta del Asado a la Estaca

La celebración tendrá lugar el próximo sábado 7 en el Club Defensores de la Costa en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Además de carne, se presentarán diversos artistas que anticipan una fiesta para toda la familia. Sobre el escenario pasarán:

El Ángel de las 2 Hileras

Los Chaque Che

La Previa

Raúl Ramírez

Onda Cumbia

Los Bofill

Matías Valdez

“Cacho” Deicas

Fuente: Shutterstock CYSUN

Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta Regional del Asado

Para esta edición, la organización lanzó promociones especiales para comprar las entradas anticipadas a precios más cómodos, pero con cupos limitados. Las mismas pueden conseguirse a través del WhatsApp 3482 532422 y los combos son los siguientes:

4 entradas por $ 20.000 c/u

2 entradas + medio kilo de asado por $ 55.000

4 entradas + una docena de empanadas por $ 90.000

La entrada en puerta general tendrá un valor de $ 30.000 y será gratis para menores de 12 años y personas con discapacidad (con un acompañante y presentando el carnet).

Cabe resaltar que el asado solo se venderá de manera anticipada, mientras que en el día del evento se ofrecerán empanadas, choripanes, papas fritas, postres y helados.

El predio abre a las 18:00 y estará habilitado un sector con mesas atendidas por mozos y se podrá ingresar con conservadora por un valor de $ 30.000.

Para garantizar el acceso al evento, se contará con un servicio de transporte a cargo de la Cooperativa de Choferes que facilitará el traslado desde el “Hospital Viejo” en Reconquista. Las paradas serán en ACA Reconquista, el Bulevar Independencia, la Terminal de Avellaneda y la AXION Avellaneda. El costo será de $5.000 por cada viaje de ida y vuelta que se abona en el momento.

Dónde comprar las entradas

Los interesados en comprar las entradas de manera presencial podrán hacerlo en los siguientes puntos:

En Avellaneda:

Betos Bar. Calle 14 al 392

En la sede de la Fiesta del Asado a la Estaca (Mutual La Costa) Calle 12 al 350. Acepta todos los medios de pago

En Reconquista: