La hamburguesa es una de las comidas más populares del planeta, capaz de conquistar paladares en cualquier rincón del mundo. Ahora, un nuevo certamen internacional acaba de coronar a una hamburguesería argentina con el título de la mejor hamburguesa del mundo.

El reconocimiento llegó en el marco del Dubai Burger Championship 2024, una competencia que reunió a los principales referentes del sector gastronómico y que marcó un hito para la cocina argentina. La pieza ganadora fue creada especialmente para la ocasión y dejó atrás a rivales de países como España, Brasil, Suecia y Reino Unido.

¿Dónde comer la mejor hamburguesa del mundo?

La hamburguesería premiada es La Birra Bar, fundada en el barrio porteño de Boedo y hoy convertida en un ícono gastronómico con presencia en Argentina y Estados Unidos. El galardón obtenido en Dubái representa su tercera estrella internacional, tras haber sido distinguida previamente en competencias norteamericanas.

La hamburguesa que conquistó al jurado se llama Crispy Dubai, una creación exclusiva para el certamen que combina pan artesanal y carne Wagyu, resultado de meses de pruebas y colaboración con expertos internacionales. Aunque fue diseñada para la competencia, La Birra Bar ofrece en sus locales una amplia variedad de opciones que mantienen el mismo nivel de calidad y creatividad.

Todos los ganadores del Dubai Burger Championship

El campeonato, que debutó este año como plataforma global para destacar a las mejores hamburgueserías, reunió a 20 participantes: 15 de Emiratos Árabes Unidos y 5 internacionales.

El podio quedó conformado de la siguiente manera: