Clásica, abundante y siempre convocante, la pizza ocupa un lugar privilegiado en la mesa y en el corazón de los argentinos. Ya sea a la piedra o al molde, de muzzarella o napolitana, la pizza es de esas preparaciones que no pueden faltar en las reuniones con amigos y familiares.

Buenos Aires es conocida por ser una de las ciudades emblemas del legado gastronómico que dejó la inmigración italiana. Gran parte del éxito se debe a los pizzeros, quienes con oficio, dedicación y pasión sostienen uno de los sabores más representativos de la cultura argentina. Cada 12 de enero se celebra el Día del Pizzero y Pastelero, fecha que conmemora a aquellos trabajadores llevan a cabo toda la tarea de la preparación.

Además de los de la conocida Avenida Corrientes, existen miles de restaurantes en otros puntos de la ciudad que conmemoran los mejor de la tradición pizzera.

Tres pizzerías que salen del molde para comer las mejores pizzas de Buenos Aires

Eléctrica Pizza

El restaurante busca reinventar los sabores con una propuesta con una ambientación en el Brooklyn de los años 80. El local está ubicado en Julián Álvarez 1295, en un amplio salón al estilo de un taller mecánico porteño. Su ambiente descontracturado e informal contempla una vista en donde se puede apreciar el gran horno en donde se cocinan los sabores.

En el primer piso cuentan con un concepto de Piano Bar, espacio en donde ofrecerán ciclos musicales en vivo, espectáculos de stand up, teatro, jazz y más. Las especialidades de la casa son:

Pizza Canchera: anchoas y aceite de oliva

Magic Mushroom: hongos de portobello, pino, aceite de trufa, muzzarella y parmesano

La Nolita: salsa de tomate, burrata, pesto, parmesano y hot honey

Margarita Vegana: muzzarella plant based, salsa de tomate, oliva, albahaca

Fuga Eléctrica: muzzarella, cuartirolo, cebolla blanca, orégano y provolone

La Casa Blanca de Habana

Fundada en los años 90, La Casa Blanca de Habana (Nazca 4301) se convirtió en un emblema de Villa Pueyrredón por su cocción 100% a leña de quebracho blanco y rojo. El local con mobiliario clásico e iluminación cálida dan un ambiente familiar que invita a quedarse un rato más.

Las pizzas de 30 centímetros son elaboradas con fermentación de 48 horas con masa madre y harina estilo napolitana para lograr una base liviana y bordes crocantes con un toque de alioli casero. Ofrecen una línea de pizzas tradicionales como napolitana, fugazzeta cásica y rellena, cuatro quesos, jamón y morrón y muzzarella. Además, las especiales:

Stracciatella: base blanca de crema, mozzarella, calabaza asada, hongos, almíbar, hierbas y tomates confit

Mortadella con pistacho: salsa de tomates casera, mozzarella, ricotta, maní tostado y pesto de albahaca

Bresaola: crema de ajo crocante, mozzarella, queso duro, almíbar cítrico con un poco de picor

Azul: base de crema, mozzarella, cebolla caramelizada y de verdeo

Burgio

Burgio (Cabildo 2477) nació en 1932 y se consolidó como una de las pizzerías más icónicas del barrio de Belgrano. Con el paso de los años se convirtió en uno de los emblemas de la pizza porteña. Su ambiente clásico y su pizarrón negro con letras blancas evoca los años dorados de Buenos Aires.

Cuenta con atención a la mesa y dos barras para quienes desean comer al paso. Su horno a pura leña y masa liviana garantiza una experiencia inolvidable. Dentro de sus pizzas más pedidas se encuentran: